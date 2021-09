Intervista ai FASK: “È già domani è un disco sul tempo e sul futuro”

Uscirà il prossimo 17 settembre in tutti i negozi fisici e online e nelle piattaforme di streaming È già domani, il nuovo disco dei Fast Animal and Slow Kids (anche conosciuti come FASK, per semplicità) che arriva a due anni di distanza da Animali Notturni.

Proprio come nel loro recente progetto discografico, i FASK tornano con un progetto parecchio intimista, profondo, caratterizzato da sonorità a tratti sognanti ed eteree. Un album più teatrale e meno rock rispetto al passato, ma soprattutto un disco non particolarmente ottimista. Perlomeno questa è stata la nostra prima impressione.

Da È già domani traspare non tanto la paura di quello che verrà quanto piuttosto la necessità di godersi il presente sfuggente. A proposito del concept dietro questo progetto discografico, i Fask Animal Slow Kids hanno commentato:

Per la prima volta non sono testi che si chiudono in sé stessi, ma che aprono a delle domande. C’è bisogno di qualcun altro per concludere il percorso. Il tempo è al centro del disco, e nello specifico il confronto fra presente e futuro. Ci sembra che essi siano fusi insieme.

Tutti i testi del disco sono stati scritti dai FASK, che si sono avvalsi della collaborazione di Lodo Guenzi per Come un animale, mentre Willie Peyote firma la sua parte in Cosa ci direbbe.

Riguardo al rapporto con Willie Peyote e la loro collaborazione, i Fast Animals & Slow Kids hanno commentato.

Il senso del completamento è stato quello che cercavamo, con lui abbiamo parlato del concetto della canzone, per ore. Lui ci ha messo dentro delle cose sue, era post Sanremo quindi aveva uno stress da tirare fuori. Penso sia venuta cosa fuori una cosa bella, bella proprio da vivere. Lui ha completato il pezzo aggiungendo una parte che mancava e si è sfogato su alcune cose che voleva dire.

Qui sotto trovate la video intervista di All Music Italia ai FASK!