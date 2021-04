Fast Animals And Slow Kids: in arrivo “Cosa Ci Direbbe” feat. Willie Peyote

Due mesi e mezzo dopo Come Un Animale, è tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids Cosa Ci Direbbe, disponibile dal 23 aprile (Woodworm in licenza esclusiva per Believe). Per l’occasione la band duetterà per la prima volta con un artista e la scelta è caduta sull’amico Willie Peyote.

Un’unione artistica e personale e un momento importante che vivrà un’importante celebrazione sul palco del Concertone del Primo Maggio. I FASK e Willie Peyote, infatti, si esibiranno sul palco allestito nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS COSA CI DIREBBE

“Siamo molto felici di questa collaborazione. Abbiamo conosciuto Willie proprio sul palco del Primo Maggio, ed è stata la prima persona a cui abbiamo pensato quando abbiamo scritto questo brano. La scelta è stata semplice: abbiamo scelto un amico, un artista che stimiamo. Sentivamo che al pezzo serviva un’altra voce, qualcuno che spiegasse il senso del pezzo. Willie è riuscito in poche parole a riassumere, spiegare perfettamente tutto il significato della canzone.”

Così raccontano i Fast Animals And Slow Kids.

“Non riesco a fare collaborazioni con artisti che non sono anche amici e sono felice di essere stato scelto dai ragazzi per il loro primo feat. Quello che ho cercato di fare è stato capire il senso del brano per poi riassumerlo, spiegarlo a modo mio. Abbiamo due scritture diverse ma che si sposano bene. L’unione delle due cose secondo me rende il quadro più completo.”

Dichiara Willie Peyote.

Foto di Alessio Albi