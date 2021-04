Primo Maggio Roma 2021: il cast svelato... giorno per giorno (articolo in aggiornamento)

Primo Maggio Roma 2021 cantanti del cast. Ormai ci siamo quasi, è partito il Countdown per uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, il classico “Concertone”.

Ad oggi, 20 aprile 2021, mancano esattamente 11 giorni allo spettacolo che, per il secondo anno, causa emergenza sanitaria, andrà in scena come evento televisivo nella magia location dell’Auditorium di Roma. Per la precisione nello spazio all’aperto, nello spazio de la Cavea.

L’organizzazione del Contest, iCompany, ha deciso di svelare il cast di questa edizione giorno per giorno, per l’esattezza tre nomi al giorno. Quindi tornate a visitare questo articolo anche nei prossimi giorni per rimanere aggiornati sul cast.

Ma prima di svelarvi i nomi c’è un gara in corso, quella dell’1MNEXT, il Contest del Primo Maggio Roma 2021 che darà la possibilità a tre artisti di esibirsi durante l’evento in prima serata su Rai 3.

Il 22 aprile i 12 finalisti (vedi qui per conoscere tutti i nomi ) si esibiranno con il loro brano davanti alla giuria. Le esibizioni verranno trasmesse in streaming a partire dalle ore 18 sulla pagina YouTube del Primo Maggio Roma 2021 e su www.1mnext.primomaggio.net dallo spazio Rossellini di Roma.

Ma andiamo a scoprire insieme il cast Primo Maggio Roma 2021 cantanti.