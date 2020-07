Ras & Calle è un duo di giovani rapper / trapper provenienti da Ferrara nato tra la fine del 2017 e il 2018. Negli ultimi mesi si è spesso parlato della loro musica grazie all’ottimo riscontro nelle playlist di Spotify con il singolo Stelle, brano che si caratterizza anche per un’atmosfera vagamente pop in cui si racconta l’amore secondo due punti di vista.

Il 19 giugno è uscito il nuovo singolo Quanto 6 Bella, prodotto da TiaSnow. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Andrea Artioli che oltre ai due artisti vede protagonista anche il noto rapper e influencer Denis Dosio.

Abbiamo contattato Ras & Calle per un’intervista doppia sul nuovo singolo.

INTERVISTA A RAS & CALLE

Qual è stato l’incipit che ha dato il via al vostro progetto artistico?

R L’incipit è stata la voglia di mettersi in gioco, fare musica.

C L’incipit che ha dato via al nostro progetto artistico secondo me è nato soprattutto dalla passione di entrambi per la musica.Senza non si va da nessuna parte!

Qual è l’aspetto della vostra musica che considerate maggiormente

originale?

R Ritengo originale il parlare di amore, che a parer mio è un’emozione che non morirà mai, piuttosto che la droga e l’alcol che citano molti rapper nelle canzoni lasciando un messaggio negativo all’ascoltatore.

C L’aspetto originale che abbiamo è che ci viene tutto spontaneo partendo dalla produzione fino alle parole. Non si prende spunto da nessuno, è tutta farina del nostro sacco.

Oggi come si può fare la differenza nel mercato musicale?

R Si può fare la differenza essendo se stessi. Questo FA la differenza.

C Nel mercato musicale devi essere differente da tutti. Devi avere un tuo stile, devi avere una tua figura. E’ molto difficile arrivare perché come noi ce ne sono tanti, so che non si deve smettere mai di crederci.

Tre parole per definire “Stelle”…

R Magia fiducia distinzione

C Poesia Sentimento Sensazioni

“Stelle” può essere considerato come il primo passo verso una

nuova fase?

R A parer mio Stelle ha del potenziale e può crescere. E’ il brano che ci ha fatto notare maggiormente

C Stelle, dato il suo successo, secondo me è l’inizio di una nuova fase, ma come ho detto prima non si deve mollare. Bisogna essere sempre concentrati, dare sempre il massimo per avere risultati ancora migliori.

Ciò che state scrivendo e producendo ora è più vicino al pop o ad

altri generi musicali?

R Secondo me non c’è distinzione di generi o stili musicali. La musica è musica ed è sempre arte… ovviamente esiste il parere personale…

C Quello che stiamo facendo adesso è più tendente al pop. Siamo partiti per fare altro, ma abbiamo capito qual è la strada giusta.

Siete molto apprezzati su TikTok. Come si può combinare la vostra

musica con l’utilizzo dei social?

R Abbiamo creato questo collegamento con TikTok perché abbiamo notato con il tempo che è uno dei social più diretti. Involontariamente potrebbe dare visibilità a un video con un brano in sottofondo a differenza di Instagram che per ascoltare un brano o anche un semplicissimo spoiler ha bisogno della ricerca per persona

C Su TikTok abbiamo raggiunto i 30mila follower, credo che per la musica, oggi, serva avere una base come appunto sono i social.

Ferrara è una città strana che non ha una vera e propria tradizione

musicale. Come vi trovate?

R Proprio per questo stiamo cercando di portare Ferrara ad un livello musicale alto

C Su Ferrara avrei molto da dire riguardo la musica. Mi limito a dire che ci sono molte persone che invidiano il lavoro altrui. Se qualcuno prova a fare qualcosa di diverso viene subito criticato, vorrei dire che bisogna aiutarsi a vicenda senza avere invidia, invece…

Qual è l’obiettivo che vorreste raggiungere nel 2020?

R Il mio obiettivo è che più persone possibili capiscano il massaggio che vogliamo dare

C L’obiettivo 2020 è quello di poter coinvolgere tutti con la nostra musica, avere un pubblico grande. Vorremmo poter contare sulla musica perché è quello che vogliamo.

Quali sono le sensazioni che provate riascoltando “Love”?

R Ascoltando Love rivedo molto la voglia di distinguersi. Conoscere persone competenti come Mattia Ferrari e Andrea Artioli ha sicuramente cambiato la nostra vita.

C Riascoltando Love mi vengono in mente molte cose: l’inizio di un progetto, il ricordo di una persona in particolare. Le cose belle rimangono per sempre.

Da poco è uscito il nuovo singolo “Quanto 6 Bella”. Cosa rappresenta per voi?”

R Il nostro ultimo brano Quanto 6 bella e stata scritta in quarantena, quindi rappresenta la voglia di divertimento la definisco un richiamo all’estate

La nostra ultima canzone è stata già inserita in numerose playlist su Spotify. Secondo noi può fare molto, merita tanto perchè è stata scritta con il cuore. Speriamo sia la hit di un’estate un po’ diversa.