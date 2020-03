Dopo l’esperienza che l’ha portato ad un passo dal palco del Festival di Sanremo con il brano Romanzo criminale, la cantautrice Giulia Mutti è tornato il 20 marzo scorso con il singolo La testa fuori.

In questa nuova canzone Giulia si chiede quanto può pesare una lacrima, quanto è importante esternare un’emozione?

In fondo i rapporti tra le persone sono strani, crediamo di capirci, viviamo anni fianco a fianco, e a volte non ci conosciamo affatto.

Forse basterebbe cancellare tutto intorno, tornare a vivere di cose essenziali. Allora anche senza niente ci sentiremmo fortunati, e magari potremmo dissetarci delle nostre stesse lacrime.

Basterebbe guardarci negli occhi per dirci la verità e trovare la forza di emergere da questo mare di caos tenendoci a vicenda la testa fuori.

Per l’occasione il nostro Simone Zani ha “incontrato” via Skype Giulia Mutti per farsi raccontare (ma anche suonare) questo nuovo brano e per approfondire il discorso sul discorso che verrà.