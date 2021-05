Eurovision 2021: videointerviste a Victoria (Bulgaria), Gjon’s Tears (Svizzera) e Anxhela Peristeri (Albania)

Prosegue il nostro viaggio nell’Eurovision 2021. Dopo una prima semifinale in cui abbiamo assistito a qualche sorpresa e ad ascolti televisivi più che positivi, siamo pronti per scoprire e conoscere meglio altri artisti che si esibiranno sul palco dell’Ahoy Arena con l’obiettivo di conquistare un posto in finale.

Sul Turquoise Carpet allestito al Cruise Terminal di Rotterdam abbiamo incontrato Victoria, rappresentante della Bulgaria, Gjon’s Tears che cercherà di portare la kermesse nel paese rossocrociato e l’albanese Anxhela Peristeri.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A VICTORIA (BULGARIA)

La Bulgaria torna all’Eurovision Song Contest con Victoria, giovane cantautrice che avrebbe già dovuto prendere parte alla kermesse lo scorso anno. Il titolo del brano con cui si presenterà è Growing Up Is Getting Old e gli scommettitori lo piazzano almeno nella Top Ten! Un brano la cui scrittura è stata fortemente influenzata dal brutto periodo che abbiamo vissuto e dal quale stiamo uscendo.

EUROVISION 2021 – VIDEOINTERVISTA A GJON’S TEARS (SVIZZERA)

La Svizzera proverà a vincere nuovamente l’Eurovision Song Contest 33 anni dopo l’ultima volta. Sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam salirà l’artista di origini albanesi e kosovare Gjon’s Tears con il brano in francese Tout l’Univers. Un pezzo che all’inizio della manifestazione sembrava potesse concorrere per il primo posto, ma che ora sembra piuttosto lontano nelle preferenze gli eurofans.

VIDEOINTERVISTA AD ANXHELA PERISTERI (ALBANIA)

Anxhela Peristeri rappresenterà l’Albania all’Eurovision Song Contest 2021. Una partecipazione attesa per il paese adriatico che da sempre ha più di un legame con l’Italia, così come ha ricordato anche in questo caso l’artista vincitrice dell’ultima edizione del Festivali i Këngës 59.

Per le interviste realizzate sul Turquoise Carpet un ringraziamento speciale per la collaborazione a Enrico Picciolo e Leonardo Taddei.

Foto EBU Andres Putting