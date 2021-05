Eurovision Song Contest 2021: resoconto della prima semifinale

Eurovision Song Contest 2021 Prima Semifinale

Tra conferme e sorprese va in archivio la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021.

Eurovision is back! Queste le prime parole con cui si può descrivere una serata ricca di emozioni e sensazioni positive in cui la musica è stata la vera protagonista.

La musica che riparte, in un continente che ancora oggi vive la ferita inferta dal Covid-19 e che ospita la kermesse in un luogo simbolico. Lo scorso anno, infatti, l’Ahoy Arena fu trasformato in un ospedale provvisorio per far fronte al periodo più duro dell’emergenza sanitaria.

EUROVISION SONG CONTEST 2021 PRIMA SEMIFINALE

Dopo il tradizionale Te Deum scorrono sullo schermo le immagini dell’Olanda con le sue bellezze, i suoi canali e le ormai note Tiny Houses che gli artisti in gara utilizzano per le cartoline.

Un viaggio immaginario fino a Rotterdam, all’Ahoy Arena dove si ricorda immediatamente la vittoria di Duncan Laurence di due anni fa sul palco dell’Exhibition Center di Tel Aviv.

I quattro presentatori, Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit e Nikkie de Jager, con rigore introducono la gara, aperta dai lituani The Roop.

Una serata che scorre veloce, con gli intermezzi di Måns Zelmerlöw e alcuni che ricordano il ruolo centrale della musica nella vita di ognuno di noi.

“Europe start voting now!”

è un grido liberatorio. Un’espressione familiare a tutti gli eurofans e un momento di rinascita in questa strana edizione 2021.

L’interval act è un sentito omaggio all’acqua. Un modo per sottolinearle l’importanza in un paese che vive sotto il livello del mare. Una dichiarazione d’amore per un elemento imprescindibile della nostra vita, in un momento in cui inevitabilmente abbiamo messo in discussione ogni valore, ridisegnandone una scala.

Prima dello stop al televoto si susseguono le immagini di alcuni artisti che hanno contribuito a scrivere la storia di questa manifestazione così straordinaria.

Oltre a Mister Eurovision Johnny Logan, vengono mostrati video e brevi interventi di vincitori della kermesse.

“Non scomparirai mai, rimarrai nella storia dell’Eurovision, anche quando non ci sarai più, la musica non si spegne.”

Prima di procedere con l’annuncio dei nomi dei 10 finalisti è la volta della presentazione dei nostri Maneskin, del tedesco Jendirk e dell’olandese Jeangu Macrooy.

“Siamo felici di essere qui, e non avvertiamo nessuna pressione. Fieri di rappresentare il rock, come fecero i Lordi.”

Queste le parole di Damiano sul palco. La speranza è che la manifestazione termini proprio come nel 2006, quando ad Atene il gruppo rock finlandese trionfò a sorpresa.

Duncan Laurence, vincitore nel 2019 a Tel Aviv, viene premiato con un disco di diamante. Un meritato riconoscimento visto il miliardo di stream in due anni.

Prima dell’annuncio dei 10 finalisti che raggiungeranno i Big 5 e i Paesi Bassi in finale c’è spazio per una piccola anticipazione della seconda semifinale in programma giovedì 20 maggio.

I FINALISTI

Come di consueto il finale della puntata è al cardiopalma. Accedono alla finale.

Norvegia

Israele

Russia

Azerbaigian

Malta

Lituania

Cipro

Svezia

Belgio

Ucraina

Si fermano alla semifinale.

Macedonia del Nord

Slovenia

Australia

Irlanda

Croazia

Romania

Sorprendono le eliminazioni di Australia e Croazia, mentre tra i finalisti la notizia più clamorosa è l’accesso in finale dei belgi Hooverphonic.

Foto: EBU / ANDRES PUTTING