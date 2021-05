Eurovision Song Contest 2021: resoconto della seconda semifinale

Eurovision Song Contest 2021 Seconda Semifinale

In archivio anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021. Si completa così il quadro dei 26 finalisti che sabato 22 maggio a partire dalle 21 si contenderanno la vittoria finale.

Una serata di grande effetto scenico con i 17 artisti e paesi in gara si sono sfidati a colpi di note ed effetti speciali.

Dal punto di vista estetico e scenografico la serata è stata maggiormente d’effetto rispetto a quella di martedì, ma musicalmente il livello è stato leggermente inferiore.

Non si sono esibiti sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam i rappresentanti dell’Islanda Daði & Gagnamagnið a causa della positività al Covid di uno dei componenti. Trasmessa, invece, la performance registrata durante le prove, un po’ come successo quest’anno al Festival di Sanremo con Irama.

Dopo il tradizionale Te Deum la serata si è aperta con una esibizione di danza e breakdance.

Una commistione di generi e una contaminazione che ben rientrano nel claim dell’Eurovision Song Contest 2021, ovvero Open Up.

La serata è proseguita con l’esibizione dei 17 artisti in gara, intervallati da un collegamento con la Grecia e con Helena Paparizou che sedici anni fa conquistò la kermesse con il brano My Number One.

“Europe… start voting now!”

Oltre ai 17 paesi in gara potranno votare anche da Spagna, Francia e Regno Unito.

Sempre esilarante l’intervento di Niki, con i suoi tips sull’Eurovision Song Contest. Una sorta di simpatico vademecum.

Prima dell’annuncio degli ultimi 10 finalisti che raggiungeranno i Big 5, i Paesi Bassi e coloro che hanno conquistato il pass per la finale durante la prima semifinale c’è spazio per una piccola anticipazione di quello che vedremo sabato a partire dalle 21.

I FINALISTI

Accedono alla finale.

Moldavia

San Marino

Serbia

Islanda

Grecia

Bulgaria

Svizzera

Finlandia

Portogallo

Albania

Si fermano, invece, qui.

Austria

Polonia

Repubblica Ceca

Estonia

Danimarca

Lettonia

Georgia

