ETTA INTERVISTA sul singolo P.O.P... "Hell Raton ho scritto una canzone che parla anche di te, dovresti ascoltarla"

Etta esce il 21 gennaio con il videoclip ufficiale di P.O.P., il suo nuovo singolo per ADA Music Italy, disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 14 gennaio.

Nota al pubblico per aver partecipato alle audizioni di X Factor 14, Etta è un’artista molto versatile, tanto che è autrice del testo e regista del video. La produzione invece è di V-Rus.

P.O.P. è un brano pop con un approccio che sfiora il punk.

L’idea del brano e del videoclip nasce infatti dall’artista, in seguito alla sua partecipazione a X Factor: dopo le sue esibizioni, Etta è stata oggetto di accuse sessiste e misogine da parte di fan della scena rap, un campo in cui le donne fanno fatica ad affermarsi.

Come in un inseguimento, Etta rincorre alcune figure simbolo del rap italiano e si ribella alle imposizioni dell’ambiente, per dimostrare il suo valore e la sua libertà.

La canzone sfida proprio in maniera autoironica e pungente la società di oggi, che troppo spesso giudica ed è alimentata dai pregiudizi nei confronti degli altri.

Ciao Etta, benvenuta su All Music Italia. Prima di parlare del tuo ultimo singolo P.O.P., farei un passo indietro e parlerei delle esperienze che hanno preceduto questo nuovo pezzo: X Factor e Area Sanremo. Cosa ti hanno lasciato e come le hai vissute?



Sono state due esperienze molto importante ma vissute in modo diverso. A giugno sono salita per la prima volta su un palco dopo la pandemia, quello di X Factor , ero spaventata. Col tempo, ho capito che forse non ero pronta a pieno per quell’esperienza, della quale però non rimpiango nulla, né i miei errori, né le mie paure, né le mie ansie perché mi hanno formata in modo veloce e viscerale.

Senza X Factor non esisterebbe P.O.P.: il tuo provino con Bam Bam e l’audizione ai Boot Camp hanno colpito giudici e pubblico, ma hanno attirato anche critiche, direi piuttosto feroci e ingiuste. In particolare, i fan di una certa scena musicale hanno attaccato le tue esibizioni sui social e da quello che possiamo definire un vero e proprio bullismo social è nato il tuo nuovo singolo, come una valvola di sfogo. È corretto?

Non erano utili né tantomeno potevano servirmi a migliorare. Allora ho avuto il bisogno di sfogarmi e di creare un qualcosa di fastidioso (per loro) e irriverente per gridare più forte di quelle critiche sterili. In sostanza, il mio messaggio è: “ok odiatemi, più mi odierete e più io ci sarò”.

Giustissimo! Sai, mi faccio spesso molte domande sul mio modo di scrivere, di cantare, di esibirmi, non per insicurezza ma per la ricerca di un miglioramento. Leggere quelle critiche a tratti misogine, definendomi in determinati modi solo perché ero una ragazza che rappava sulla base di un brano principalmente pop (come fanno tante artiste internazionali) o semplicemente perché ero una ragazza che rappava, mi ha fatto arrabbiare.

Credi che la musica di oggi, ma in generale la società e poi nello specifico un determinato ambito musicale, come quello del rap, siano effettivamente sessisti?

In Italia purtroppo non siamo mai stati portati per il cambiamento. Chi ascolta rap o trap, ma soprattutto chi non è fan, ma fanatico del genere si sente in diritto di decretare chi sia degno o meno di fare rap, e la maggior parte di questi crede che le donne non siano adatte a farlo e mai lo saranno. È un limite, uno dei tanti.

Il problema non è la musica. La musica ci ha sempre trasmesso solo cose belle e intense. Il problema è un certo tipo di ascoltatore, il messaggio che vogliono far passare e alcune mentalità non pronte ai cambiamenti.

https://www.youtube.com/watch?v=m2kgkFSubZ8

Il video di P.O.P. che esce oggi ha un concept molto forte e non hai paura anche di “dissare” la scena, mostrando i nomi più conosciuti come Hell Raton, Salmo o Marracash, attraverso delle maschere, come se ci fosse una sorta di inseguimento in cui il pensiero di fondo è: “più non mi volete più io ci sarò”. È corretta questa interpretazione?

In realtà, non mi piace dissare. Non lo faccio mai e in questo caso ho voluto creare in modo delicato ma centrato una provocazione per la scena rap-trap, e più in generale verso tutti coloro che hanno dei pregiudizi.

La cosa divertente è che io ho davvero un grande rispetto per il genere per questo non mi definisco una rapper, perché so di non avere un determinato vissuto. Utilizzo il rap nelle mie canzoni, come molti altri generi per trasmettere determinate sensazioni e immagini, non mi sembra un peccato capitale.