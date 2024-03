Dopo Watt e Moise basta band… arriva Greta Grida con il singolo “MM.mp3”

La giovanissima e irriverente cantautrice GRETA GRIDA ha pubblicato venerdì 8 marzo 2024 il nuovo singolo “MM.mp3”.

GRETA GRIDA (nome d’arte di Greta Elisa Ravelli Rampoldi), ex frontgirl dei Watt prima, e dei MOISE, poi, torna con un nuovo progetto in cui si mette completamente in gioco e si racconta come mai fatto prima.

“MM.mp3” rappresenta la nuova tappa della carriera artistica di GRETA GRIDA, che dimostra una voglia sempre più grande di raccontarsi al pubblico, con forte determinazione di raggiungere i propri obiettivi.

Nel brano GRETA GRIDA scrive di se stessa, racconta la sua essenza: una ragazza che vuole esprimere il suo vero io senza adeguarsi alle aspettative delle persone che la circondano. L’immaginario creato intorno alla sua produzione è quello dei primi anni 2000, di quando la musica viaggiava su file mp3 e richiama fortemente le sonorità di quel periodo.

Gli stessi rimandi si ritrovano anche nella cover del pezzo, carica di colori accesi, stelle e con un font simile a quello dei videogiochi di quel momento.

Matteo, giovane speaker di TeenSocialRadio l’ha intervistata per AMI. Un’ intervista in cui si è spaziato su molti tempi dal mondo del rock femminile, fino ad arrivare alle prospettive future passando anche per il racconto di un brutto periodo, che però è stato un periodo di metamorfosi da cui è nata Greta Grida.

Il tutto partendo dalla domanda “Greta Grida… cosa Grida?”

“Grido i miei problemi mentali, tendenzialmente, ma anche le cose che mi fanno molto arrabbiare. Gridare serve, è l’unico modo che hai per farti ascoltare, ma poi se la prendono con te perchè hai gridato.

Ma a una certa.. anche basta. Ne vale la pena. La frustrazione si carica tutta.”

GUARDA L’INTERVISTA COMPLETA A GRETA GRIDA