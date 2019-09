Si è svolta ieri a Milano l’attesa conferenza stampa di presentazione di Area Sanremo 2019 nel corso della quale, tra le altre cose, sono stati resi noti i nomi della commissione esaminatrice che valuterà i ragazzi.

Presente anche Livio Emanueli, il nuovo Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, con il quale abbiamo realizzato una video intervista atta a capire quanto quest’anno i ragazzi saranno tutelati e quanto il concorso, totalmente (o quasi) rinnovato, sarà all’insegna della trasparenza.

Negli ultimi anni All Music Italia infatti ha raccolto numerose lamentele e segnalazioni riguardo alla gestione di Area Sanremo e del tour ad esso collegato realizzando una vera e propria inchiesta che potete recuperare qui.

Anche per questi motivi l’attesa era alta nei confronti della presentazione di Area Sanremo 2019.

Come dicevamo la commissione esaminatrice è stata quasi completamente rinnovata per diversi motivi… vuoi perché il regolamento prevedeva un numero massimo di tre anni di permanenza, vuoi per una scelta tecnica.

La nuova commissione, come sottolineato dal Direttore Artistico Massimo Cotto, è composta esclusivamente da musicisti ed il regolamento è stato totalmente rinnovato e rimodulato (lo trovate disponibile Qui). Le iscrizioni chiuderanno il 21 ottobre prossimo.

IL PERCORSO DI AREA SANREMO 2019

Sanremo ospiterà nei giorni 18/20 e 25/27 ottobre la prima fase di corsi e audizioni eliminatorie.

La fase successiva si svolgerà, invece, dall’8 al 10 novembre e decreterà gli 8 vincitori. Da questi ultimi, la commissione Rai sceglierà due artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte.

La commissione che esaminerà i giovani concorrenti sarà presieduta dallo storico leader dei New Trolls (originario di Sanremo) Vittorio De Scalzi e formata da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy dei Bluvertigo e Gianni Testa.

Area Sanremo 2019 sarà per la prima volta totalmente gratuita in tutte le sue fasi grazie all’intervento di un importante sponsor.

Tutti i corsi saranno affidati ancora una volta al CPM Music Institute di Franco Mussida (Qui una sua intervista di presentazione della scuola) che sarà Educational Partner.

VIDEOINTERVISTA A LIVIO EMANUELI

Area Sanremo 2019 porta i primi segnali di un cambiamento che probabilmente solo l’anno prossimo sarà totale. Infatti il nuovo presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli, è al lavoro sul contest da solo un mese.

Qualche perplessità e per questo abbiamo voluto incontrarlo per porre le domande direttamente a lui, senza filtri o censure. Abbiamo colto l’occasione anche per fare due, a nostro avviso, importanti richieste per Area Sanremo.

La prima, attuabile già da quest’anno, è la totale trasparenza con il voto pubblico di ogni singolo giurato ad ogni cantante, una battaglia che con Rockol portiamo avanti già da diversi anni.

La seconda, vista le decine di segnalazioni giunte al nostro sito lo scorso anno, è l’introduzione già dall’anno prossimo di un ufficio/sportello all’interno della manifestazione stessa, in cui i ragazzi possano, senza paura di eventuali ritorsioni (una paura che c’è ed esiste realmente tra questi giovani artisti) segnalare eventuali anomalie o violazioni del regolamento.

Ecco quindi la nostra intervista a Livio Emanueli, neo Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

IL RUOLO DEL CPM DI FRANCO MUSSIDA

Il presidente e fondatore del CPM, Franco Mussida spiega il ruolo della sua scuola: