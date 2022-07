Videointervista ad Andrea Sannino: un successo del nuovo singolo, quel disco d’oro, primo vinto in 50 anni di storia dalla sua etichetta e l’amicizia con Mara Venier

Video intervista ad Andrea Sannino di Fabio Fiume.

Oltre 3 milioni di visualizzazioni in appena un mese… quello di Andrea Sannino è un successo che si rinnova grazie ad un singolo, Te Voglio Troppo Bene, cantato in coppia con uno dei monumenti della musica made in Naples, Franco Ricciardi.

E pensare che, come ci racconta in questa video intervista, questo brano non sarebbe neanche dovuto uscire! Si trattava infatti di una delle tracce per il nuovo disco, previsto però solamente per l’autunno inoltrato.

E invece è stato proprio Franco a guardare in faccia il nostro, a mastering finito, e a dire: “ma questa canzone non può aspettare, deve uscire adesso!”

Ma non abbiamo parlato solo di questo; Andrea Sannino è un vero e proprio fiume in piena se gli chiedi di parlare del suo lavoro.

E così vengono fuori degli spoiler interessanti sul prossimo disco, fra un ospite internazionale ed uno dei re del nostro teatro, ma anche dell’amicizia spontanea e nemmeno ipotizzabile anni addietro con la signora della domenica Mara Venier.

E si parla di sogni, di quel palco per cui adesso sarebbe pronto e per cui proporrà sicuramente una canzone ( Sanremo ndr ) e per un concerto in un’arena tutta per lui, per la sua musica.

Ecco a voi Andrea Sannino.