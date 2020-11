Sanremo 2021 Big in gara… il momento dell’annuncio da parte di Amadeus dei 20 (ma potrebbero diventare 22 o 24) artisti in gara nella categoria Campioni è sempre vicino. Il Direttore artistico (che ha iniziato delle canzoni qui) li svelerà infatti il 17 dicembre in prima serata su Rai1 nel corso della finale di Sanremo Giovani 2020.

I Rumors si inseguono da diverso tempo anche se rispetto agli scorsi anni la fuga di notizie è stata sicuramente minore. Sarà perché c’è altro a cui pensare tra emergenza sanitaria e le incertezze sulle date del Festival (che per ora rimane confermato dal 2 al 6 marzo 2021) ma sarà anche che l’episodio di Chi dello scorso anno (il settimanale anticipò gran parte del cast) è servito da lezione.

Cerchiamo di andare quindi a fare un punto della situazione su chi potremmo trovarci sul palco del Festival di Sanremo 2021.

