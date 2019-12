Festival di Sanremo 2020 big in gara, chi ci sarà?.

Il tempo stringe, mancano infatti solo due mesi all’inizio della kermesse e meno di un mese al 6 gennaio giorno in cui, in una puntata speciale de I Soliti Ignoti, Amadeus annuncerà il cast dei big di Sanremo 2020.

Il tempo stringe e quest’anno la scena che ci appare davanti agli occhi sembra una frame di quei cartoni animati in cui l’eroe è legato sui binari mentre arriva il treno in corsa e, come se non bastasse, ha persino una bomba a fianco.

Ecco è così che noi ci immaginiamo il direttore artistico di Sanremo 2020, come l’eroe che prova a lottare contro il tempo cercando di evitare non uno, ma diversi pericoli.

Amadeus ha ricevuto in “dono” la 70esima edizione del Festival solo a inizio agosto, per di più mentre era in viaggio di nozze, chiaro segnale che la sua nomina era inaspettata, probabilmente osteggiata da qualcuno.

Ora ricordiamoci che il Festival non è solo una manifestazione canora ma anche l’evento più importante dell’anno per la televisione italiana da cui dipende una buona fetta degli introiti pubblicitari.

Ecco ricevere in dono una macchina così importante a sei mesi dalla partenza non è propriamente un regalo.

Certo lo stesso era successo per la prima edizione di Claudio Baglioni ma Claudio è grande cantautore immerso totalmente nella musica, uno in grado di coinvolgere artisti di ogni tipo e con un manager, Salzano, che ha contatti con tutti i artisti italiani.

Quindi diciamo che non è propriamente la stessa cosa.

Questo per dire che, a nostro avviso, se il Festival di Sanremo 2020 andrà bene sarà merito sopratutto di Amadeus. Se invece andrà male sarà un demerito per la Rai più che per il presentatore.

Quello che Amadeus può fare è non farsi prendere dall’ansia, del resto quello che rimane realmente nei mesi successivi alla settimane festivaliera sono le canzoni e gli artisti in classifica, ed è questo che farà la differenza.

Non è un caso che l’edizione meno vista degli ultimi 25 anni sia quella del 2008 con alla guida “Re” Pippo Baudo, un’edizione in cui per ammissione dello stesso presentatore mancavano le belle canzoni.

Molto importante ai fini dello show sarà anche la presenza al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston.. Si parla di nomi altisonanti, di moda… da Diletta Leotta a Chiara Ferragni… eppure noi siamo convinti che la più grande risorsa sia proprio lì in Rai…

Una donna bella, coraggiosa, capace di riempire il palco e gli spazi vuoti, una showgirl… quella Vanessa Incontrada che proprio in queste settimane, nello show al fianco di Gigi D’Alessio, ha dimostrato di essere una vera fuoriclasse.

Ecco, meno tette, culi e nomi utili per i titoli dei giornali e più meritocrazia, di questo ha bisogno il Festival.

E dopo questa lunga ma doverosa introduzione andiamo a cercare di capire chi saranno i big di Sanremo 2020, clicca su continua.