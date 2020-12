Festival di Sanremo 2021 big in gara… ormai ci siamo quasi, mancano solo sei giorni all’annuncio del cast dei 29 Campioni in gara (ma potrebbero diventare 22 o 24) che parteciperanno alla kermesse. E in questi giorni, come ogni anno in questo periodo, sono partite le liste con i pronostici, le indiscrezioni (e persino le percentuali) su questi nomi, i più attesi in campo musicale nel corso dell’anno.

C’è una certezza… Amadeus ha iniziato ufficialmente le chiamate per comunicare agli artisti se saranno nel cast dei big di questo Festival tanto atteso, il primo della ripartenza (o almeno si spera) quello che servirà a dare una spinta o una ripartenza a molte carriere.

Il presentatore e direttore artistico della kermesse, come già fatto lo scorso anno, dimostrando molto rispetto sta chiamando personalmente anche gli artisti che non sono riusciti a rientrare nella rosa dei big in gara. Ma il dubbio rimane sempre lo stesso. Chi parteciperà al Festival di Sanremo 2021?

Festival di Sanremo 2021 big in gara, nuove indiscrezioni

Come per tutte le liste che girano in questi giorni, quelle di All Music Italia compresa, vi ricordiamo che nessun nome può ritenersi certo fino al momento che, giovedì 17 dicembre, Amadeus non annuncerà i nomi nella prima serata di Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani. Il resto sono semplicemente indiscrezioni, voci di corridoio e, in alcuni casi, vere e proprie fughe di notizie.

