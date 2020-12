Buon 2021 e grazie... All Music Italia è più vivo che mai!

Innanzitutto Buon 2021 a tutti dalla redazione di All Music Italia.

Non sono mai stato bravo a scrivere le cose celebrative, sono uno che vede il bicchiere sempre mezzo vuoto anche se poi agisce nei fatti come se fosse mezzo pieno.

Eppure in queste ore, a cavallo tra la fine di un anno che tutti ricorderemo come difficile, traumatico, solitario e inaspettato, e un nuovo anno che inizierà inevitabilmente con gli strascichi del precedente ma che, al tempo stesso dovrà rappresentare una rinascita, per me è doveroso ringraziare i nostri lettori, gli addetti ai lavori, gli artisti e scrivervi una cosa molto importante… All Music Italia, il Sito della musica italiana, è più vivo che mai.

Forse non tutti i nostri lettori ne sono al corrente perché la notizia sul nostro sito non è mai apparsa, lo ho comunicato io personalmente con un video e con un post sui nostri social senza tornare sull’argomento. Per chi non conoscesse la storia quindi eccovi un veloce riassunto.

All Music Italia ha rischiato, e in parte rischia ancora la chiusura. Non a causa dei risultati che, anzi, sono straordinari, ma perché questo sito non ha nessuna azienda dietro, è un sito completamente indipendente e che guadagna esclusivamente dalle pubblicità. Solo che le fatture da molti mesi a questa parte non vengono saldate.

Come è ovvio che sia questo ha creato un cortocircuito che ci ha reso difficile andare avanti, potete immaginare che uscire da questo tipo di situazioni, contratti alla mano, non è facile e così All Music Italia ha rischiato di chiudere per sempre dopo quasi 7 anni di duro lavoro.

Un Ufficio stampa, Silvia Santoriello, dimostrando grande sensibilità e capendo, inutile fare i modesti, il ruolo importante che il nostro sito ricopre oggi come oggi per quel che riguarda l’informazione musicale e per gli artisti emergenti, ha avviato una campagna Crowdfounding su GoFoundme… una campagna che rappresenta la nostra unica possibilità di superare questo periodo di “attesa” e che in tanti stanno appoggiando.

Quello che sta accadendo crea una sensazione straordinaria in tutti noi, è come un enorme abbraccio sincero, ancora più sincero in quanto avviene in un periodo in cui in molti stanno affrontando problemi lavorativi. Un abbraccio che coinvolge lettori, addetti ai lavori, uffici stampa, artisti emergenti, case discografiche, big della musica italiana… persone che ringraziamo con tutto il cuore con immensa gratitudine.

Come dicevo su questo sito non abbiamo mai pubblicato il link di questa campagna, lo facciamo oggi per la prima volta… eccolo QUI.

All MUsic italia gli straordinari risultati del 2021

Quello che ci tengo a farvi sapere è che, nonostante lo stato d’animo avvilito per quanto scritto sopra, non ci siamo mai arresi, anzi, ci siamo rimboccati le maniche ancora di più e abbiamo voluto far capire che All Music Italia combatte sempre, fino all’ultimo.

Sì, perché la mia paura era che le persone, lettori e addetti ai lavori, associassero automaticamente il lancio di una campagna Crowdfounding per salvare il sito ai risultati dello stesso, risultati, come dice il titolo, davvero staordinari.

Qui sotto vi incollerò dei grafici per farvi capire quello che sta accadendo, alla crescita del nostro sito. Prima di farlo, prima di parlare di numeri e percentuali ci tenevo solo a dirvi grazie da parte di tutti noi ma non solo…

Tutta la redazione di All Music Italia si unisce a me per augurarvi un 2021 di ripresa, di rinascita, in cui abbracciare le persone tornerà ad essere la normalità, in cui 1.000 km di distanza da qualcuno saranno solo il tempo di un volo aereo e non un muro invalicabile, in cui la musica torni a suonare in giro, per strada, sui palchi, nei locali di musica dal vivo e non solo dalle casse di un cellulare.

Buon 2021 e parlando di numeri eccone alcuni che testimoniano il successo di All Music Italia.

Il sito nel mese di ottobre 2020 ha segnato il suo record assoluto di visite uniche e di visualizzazioni di pagine, il maggior risultato ottenuto da febbraio 2014, mese di nascita del sito. Ma non solo, a novembre 2020 questo record, su entrambi i valori è stato letteralmente raddoppiato e, a dicembre l’anno si è concluso con un sorpasso del risultato del mese precedente. Parlando di numeri:

ottobre 2020

+ 46.5% visite uniche rispetto a settembre 2020

+ 102.4% visualizzazioni di pagine rispetto a settembre 2020

Novembre 2020

+ 95.7% visite uniche rispetto a ottobre 2020

+ 103.8% visualizzazioni di pagine rispetto a ottobre 2020

Dicembre 2020

+ 33.7% visite uniche rispetto a novembre 2020

+ 21.2% visualizzazioni di pagine rispetto a novembre 2020

I risultati dell’intero 2020, rispetto a tutto il 2019 sono i seguenti:

+41% visite uniche nel 2020 rispetto al 2019

+169% visualizzazioni di pagina nel 2020 rispetto al 2019

Insomma che dire, grazie a tutti, All Music Italia è più vivo che mai, nonostante tutto… Buon 2021!