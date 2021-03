Area Sanremo: la proposta congiunta di All Music Italia e Rockol

Area Sanremo, la proposta di All Music Italia e Rockol.

L’ultima vittoria al Festival di Sanremo di un giovane proveniente da Area Sanremo risale al 2009, quando Arisa, scelta insieme a Simona Molinari fra i finalisti della manifestazione – che quell’anno si chiamava ancora SanremoLab – vinse nella categoria Nuove Proposte con Sincerità.

Dal 2004, e con l’unica eccezione del 2018, le modalità di svolgimento di SanremoLab/Area Sanremo sono rimaste sostanzialmente immutate. Una Commissione sceglie fra tutti gli iscritti, chiamati ad esibirsi dal vivo, un numero variabile di finalisti, fra i quali la Commissione della RAI sceglie successivamente quelli che poi parteciperanno in gara al Festival, contendendosi la vittoria con altri Giovani/Nuove Proposte provenienti da una selezione parallela affidata interamente alla Commissione della RAI.

Negli ultimi anni, sono pochissimi i vincitori di SanremoLab/Area Sanremo che hanno ben figurato nelle edizioni del Festival al quale sono stati ammessi a partecipare (lo potete verificare in coda a questa notizia, dove abbiamo riassunto commissioni artistiche, vincitori e piazzamenti edizione per edizione a partire dal 2004).

In questo articolo dello scorso settembre erano già stati esaminate da Franco Zanetti, Direttore di Rockol, alcune delle criticità che – a nostro avviso – impediscono alla manifestazione di dare risultati proporzionali alle sue dimensioni e alla sua importanza.

È ragionando a partire dai dati storici inoppugnabili, e poco soddisfacenti per chi gestisce e organizza il concorso, che i due autori di questo articolo hanno elaborato una serie di considerazioni che propongono come contributo indipendente a chi gestisce (il Comune di Sanremo) e dirige (il Presidente della Sinfonica di Sanremo) Area Sanremo.

Qui di seguito concretizziamo il ragionamento, consapevoli che le dichiarazioni rilasciate durante il Festival da parte del vicedirettore di RAI Uno Claudio Fasulo (vedi qui), una proposta ben accolta dal sindaco di Sanremo, potrebbero rimescolare le carte; ma non ci pare probabile che possa accadere già da quest’anno.

E ci rivolgiamo in primo luogo a Livio Emanueli, che da due anni si occupa di Area Sanremo: una persona che ha compiuto scelte innovative (come la decisione, sollecitata da All Music Italia e Rockol, di rendere noti i voti della Commissione, proposta rifiutata categoricamente da tutti i suoi predecessori) e che, forse, vorrà almeno riflettere sulle nostre proposte, consapevole che Area Sanremo, come auspicato anche dal Sindaco Biancheri, merita maggior attenzione e cura viste le potenzialità del concorso.

Ecco quindi a seguire l’idea che Rockol e All Music Italia hanno elaborato per rinnovare il Contest dandogli maggiore visibilità e trasparenza, e permettendo sopratutto ai ragazzi, che negli ultimi anni hanno rivolto ad Area Sanremo dure accuse attraverso i social, di tornare ad avere fiducia in questa manifestazione.

Clicca su continua per scoprire tutto.