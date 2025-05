Eurovision 2025, seconda semifinale: fuori a sorpresa l’Australia, in finale Danimarca e Malta!

Anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 – in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio – si è conclusa, con il solito carico di sorprese e verdetti inaspettati. Qui trovate le nostre pagelle della serata.

Dopo ben sei anni di assenza torna a rivedere la finale la Danimarca e lo fa nel modo più emozionante, con Sissal che riesce a districarsi in una semifinale complicata in cui non era mai stata accreditata dai bookmakers di un posto nei primi dieci. Anche Malta può festeggiare il ritorno in finale dopo quattro anni, malgrado le perplessità degli ultimi giorni. Finlandia, Israele e Austria continuano tranquillamente la loro corsa verso la finalissima, e così fanno le baltiche Lettonia e Lituania.

Niente da fare per l’Australia, che lascia la competizione anzitempo per il secondo anno consecutivo dopo essere stata accreditata di quasi l’80% di chance dagli scommettitori. Erano crollate da tempo le chance della Repubblica Ceca, penalizzata da una performance poco incisiva e che non ha mai convinto: niente da fare per ADONXS e ČT che torna dietro alla lavagna dopo anni di buoni risultati. Allunga a sei eliminazioni consecutive la striscia negativa del Montenegro, che non vede la finale dal 2015 (ma saltò 2021, 2023 e 2024).



Tra le ventisei canzoni finaliste, ben diciannove appartengono al blocco dell’Europa dell’Ovest, mentre solo sette provengono da paesi al di là del Danubio. Tutte le cinque nordiche sono assieme in finale per la prima volta dal 2014, mentre tutte le ex yugoslave si fanno compagnia fuori dall’atto decisivo per la prima volta dal 2013. Fanno en plein le tre baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania), i Balcani sono rappresentati dalla sola Albania, il Caucaso dall’Armenia di Parg, in più la sempreverde Ucraina e la Polonia.

Le nazioni qualificate e le eliminate nella seconda semifinale dell’Eurovision 2025

Ecco le dieci nazioni che hanno passato il turno:

🇱🇹 LITUANIA: Katarsis, Tavo akys

🇮🇱 ISRAELE: Yuval Raphael, New Day Will Rise

🇦🇲 ARMENIA: Parg, Survivor

🇩🇰 DANIMARCA: Sissal Norðberg Niclasen, Hallucination

🇦🇹 AUSTRIA: JJ (Johannes Pietsch), Wasted Love

🇱🇺 LUSSEMBURGO: Laura Thorn, La poupée monte le son

🇫🇮 FINLANDIA: Erika Vikman, Ich komme

🇱🇻 LETTONIA: Tautumeitas, Bur man laimi

🇲🇹 MALTA: Miriana Conte, Serving

🇬🇷 GRECIA: Klavdia Papadopoulou, Asteromáta

Queste, invece, le sei nazioni che hanno lasciato definitivamente la competizione:

🇦🇺 AUSTRALIA: Go-Jo, Milkshake Man

🇲🇪 MONTENEGRO: Nina Žižić, Dobrodošli

🇮🇪 IRLANDA: Emmy Guttulsrud Kristiansen, Laika Party

🇬🇪 GEORGIA: Mariam Shengelia, Freedom

🇨🇿 CECHIA: ADONXS, Kiss Kiss Goodbye

🇷🇸 SERBIA: Princ, Mila

Al termine della serata è stato diffuso il running order della finale di sabato, stilato dai produttori del contest in base alle metà estratte da ogni nazione. L’Italia, rappresentata da Lucio Corsi, si esibirà per quattordicesima mentre Gabry Ponte in rappresentanza di San Marino sarà il venticinquesimo ad esibirsi. Tommy Cash per l’Estonia partirà dal numero 3, mentre le tre favorite nominali della classifica delle scommesse (Austria, Svezia e Francia) hanno ricevuto in dote rispettivamente le posizioni 9, 23 e 24. Outsider la finlandese Erika Vikman alla posizione numero 13, apre la finale la Norvegia con Kyle Alessandro e chiude l’Albania con gli Shkodra Elektronike.

La finale dell’Eurovision Song Contest va in onda giovedì 15 maggio, in diretta su Rai 2, a partire dalle ore 20:40 con al commento Gabriele Corsi e BigMama. Si potrà seguire anche su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre, con al commento Matteo Osso e Diletta Parlangeli.

