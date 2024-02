Warner Music e Sony Music tornano a vendere dischi a Sanremo

Dopo Warner Music – che la scorsa settimana ha annunciato l’apertura di uno shop in via Gaudio 43, a Sanremo, “per prodotti ed eventi esclusivi con i nostri artisti in gara e non solo” -, anche Sony Music torna a vendere dischi nella città dei fiori.

In diretta dal Radio Truck di RTL 102.5, Andrea Rosi, Presidente e CEO della nota major discografica, ha infatti dichiarato: “Da domani, martedì 6 febbraio, in occasione del Festival di Sanremo 2024, apriremo uno store per la vendita di vinili e cd. Lo streaming è una parte predominante del mercato, ma si deve dare spazio anche a tanta gente che, grazie alla tradizione, acquista i dischi”.

Poi, ha aggiunto: “Il nostro store, per tutta la durata del Festival, sarà di fronte al Radio Truck di RTL 102.5. Qui, nei prossimi giorni, sarà possibile acquistare la compilation di Sanremo. Nel mentre, venderemo tutti i dischi degli artisti Sony e sarà disponibile l’intero catalogo”.

Warner Music e Sony Music tornano dunque a vendere dischi a Sanremo dopo la chiusura – nell’ottobre 2017 – di Popoff, l’ultimo negozio di dischi della città dei fiori, il cui titolare – Enrico Bonnin – ha continuato a vendere dischi con la moglie Laura nel negozio di Imperia Tuttomusica.