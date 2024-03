Lazza e Mahmood guidano la carica di Universal Music Italy nelle classifiche FIMI

Le classifiche FIMI di questa settimana mettono in luce gli ottimi risultati che continua ad ottenere la Universal Music Italy, con Island Records in testa, nelle classifiche di vendita che vedono ai primi posti Lazza e Mahmood.

Nel 2024 Universal Music Italy ha conquistato per otto volte su undici la vetta della classifica album. Per la precisione 3 primi posti per i Club Dogo, due per Sfera Ebbasta e Mahmood (tutti Island Records) e uno per Kid Yugi (EMI Records).

Nella settimana #11 del 2024 la major guidata da Alessandro Massara vede in Top 10 ben xxx progetti. Eccoli:

#1 Nei letti degli altri – Mahmood (Island)

#2 I Nomi del diavolo – Kid Yugi (EMI)

#4 Eternal Sunshine – Ariana Grande (Island)

#5 X2VR – Sfera Ebbasta (Island)

#9 Sirio – Lazza (Island)

#10 CLub Dogo – Club Dogo (Island)

Da segnalare che la potenza di fuoco della major sopratutto per quel che riguarda lo streaming. Se andiamo infatti a vedere i dati delle prime 11 settimane del 2024 per quel che riguarda la nuova classifica del supporto fisico (cd, vinili e musicassette) i primi scendono da 8 a 4 (due per Club Dogo, una per Kid Yugi e una per Mahmood).

Anche la classifica singoli vede al primo posto un artista Universal Music ovvero Lazza con il suo nuovo singolo, fuori per Island Records, “100 messaggi“.

Il brano, presentato sul palco della finale del Festival di Sanremo 2024, è da due settimana al primo posto della chart singolo ed ha scalzato dalla vetta un altro artista Universal, Mahmood, togliendo la vetta della classifica ai brani del Festival dopo solo un mese.

Un grande risultato visto che l’ultima volta che un brano in gara a Sanremo non era presente al primo posto della classifica singoli FIMI dopo solo un mese risale al 2020, quello del primo Festival con alla guida Amadeus.