Ampliata la partnership tra TikTok e Ticketmaster. Biglietti in vendita direttamente dall’app anche in Italia

Continuano i movimenti di mercato da parte di TikTok che attraverso diverse mosse sta ampliando sempre di più la propria importanza nel mondo della musica. La partnership con Ticketmaster va infatti ad ampliarsi e consentirà agli artisti di vendere biglietti direttamente dall’app in più di 20 Paesi, Italia compresa.

Con questa novità il colosso social creato in Cina permetterà ai fan di trovare i biglietti per i concerti dei propri artisti preferiti e acquistarli su Ticketmaster restando all’interno della piattaforma. Ricordiamo che Ticketmaster è il più grande marketplace di biglietti al mondo e fa parte di Live Nation Entertainment (NYSE: LYV).

Al tempo stesso gli artisti potranno ora promuovere facilmente i loro eventi aggiungendo i link ai biglietti direttamente ai loro video TikTok. Andiamo a scoprire come…

TikTok e Ticketmaster, la grande novità

Questa nuova funzione, disponibile dal 2022 negli Stati Uniti in versione Beta e utilizzata da artisti del calibro, è attiva dal 4 dicembre 2023 per oltre 75 mila artisti.

La collaborazione tra TikTok e Ticketmaster arriva quindi anche in Italia, Regno Unito, Irlanda, Australia, Germania, Francia, Canada, Messico, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera, Spagna e Svezia.

Per usufruire di questa nuova funzione gli artisti dovranno semplicemente aggiungere i link agli eventi Ticketmaster ai loro video su TikTok (prima di pubblicarli). Viceversa, gli appassionati di musica potranno ora trovare e acquistare facilmente, in pochi click, direttamente all’interno della piattaforma, i biglietti su Ticketmaster.

La funziona non è attiva ovviamente solo per i concerti ma anche per spettacoli o match sportivi.

Questo il commento di Michael Kümmerle, Global Music Partnership Development Lead di TikTok:

“Consentendo ai fan di acquistare i biglietti direttamente su TikTok, stiamo dando agli artisti l’opportunità di raggiungere gli acquirenti in un modo completamente nuovo, cambiando le regole del gioco per gli eventi live in tutto il mondo. Nell’avvicinare i fan agli artisti ed eventi che amano, speriamo di offrire ulteriore valore a tutti gli artisti, in ogni fase della loro carriera, e di fornire più opportunità a un numero sempre crescente di fan. Non vediamo l’ora di scoprire come si svilupperà nel tempo la nostra partnership con Ticketmaster”.

Queste invece le parole di Michael Chua, VP Global Business Development & Strategic Partnerships di Ticketmaster:

“La musica di oggi vive su un palcoscenico globale e la domanda di ‘live’ non è mai stata così grande. Grazie a questa partnership, TikTok e Ticketmaster stanno dando agli artisti la possibilità di collegare in modo semplice i loro contenuti alla scoperta degli eventi e all’acquisto dei biglietti in app, rendendo più facile che mai per i fan di tutto il mondo vivere l’esperienza dal vivo dei loro artisti preferiti”.

TikTok, l’app leader tra i più giovani, ma non solo, ad oggi conta sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo.