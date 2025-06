Carne Fresca, un alleanza con Woodworm e nuove opportunità per gli emergenti

Carne Fresca e Woodworm uniscono le forze per cambiare le regole del gioco nello scouting musicale italiano.

Dal cuore indipendente della scena musicale italiana, nasce una nuova alleanza con un obiettivo preciso: rimettere al centro il talento, non l’algoritmo. L’etichetta Woodworm e il progetto Carne Fresca di Manuel Agnelli annunciano una collaborazione che punta a scoprire e accompagnare nuovi artisti fuori dalle logiche usa-e-getta dell’industria discografica attuale.

Un patto culturale nel segno della libertà creativa

Tutto parte da Germi, il locale milanese fondato da Agnelli. Qui nasce l’idea di unire l’esperienza decennale di Woodworm con la visione radicale di Carne Fresca: un progetto rivolto ai giovani tra i 15 e i 30 anni, pensato per dare spazio a chi ha talento grezzo, personalità e storie da raccontare. Non importa se non hanno già un’identità musicale definita: qui conta la potenzialità, non la performance immediata.

«Preferisco il talento grezzo a quello già definito. Voglio persone speciali, che devono ancora scoprire chi sono», afferma Manuel Agnelli, che spiega come l’ispirazione sia nata tornando ad assistere a concerti dal vivo, accompagnando la figlia. «C’è un mondo di band e pubblico autentico di cui nessuno parla».

Woodworm e l’indipendenza come scelta

Ad affiancare Agnelli, c’è Woodworm, la label indipendente di Arezzo guidata da Marco Gallorini e Andrea Marmorini, che da sempre scommette su artisti con una visione a lungo termine. «Non cerchiamo prodotti funzionali, ma visioni artistiche. Il mercato oggi impone velocità, ma noi vogliamo accompagnare i percorsi con rispetto, dando tempo e spazio agli artisti», spiega Gallorini.

La collaborazione si tradurrà concretamente in ascolti, sessioni di produzione, incontri e percorsi di crescita non convenzionali. Un laboratorio permanente di ricerca e sviluppo artistico che rifiuta i canoni preconfezionati della discografia mainstream.

carne fresca, Un modello replicabile, oltre il rock

A marzo 2025 sono arrivate quasi 500 proposte da tutta Italia. Un dato che parla da solo: Carne Fresca ha saputo intercettare un bisogno reale, quello di avere spazi autentici dove potersi esprimere senza filtri. Sebbene il progetto si sia concentrato prevalentemente sulla scena rock e alternative, il suo potenziale va ben oltre: l’auspicio è che questa visione radicale si estenda anche ad altri generi musicali — dal cantautorato al rap, dall’elettronica al folk — moltiplicando occasioni di crescita, confronto e ascolto reale per artisti di ogni estrazione.

In pochi mesi, il palco del Germi ha accolto oltre sessanta progetti. Tra questi: Aimless, All Space Cats, Anførsyn, Aut!, Bambina, Bryter Layter, Caledune, Christian The Seagull, Colonne, Cost Delaney, Demo Dum, Desert Kosmo, Dirty Noise, Dharma, Distorce, Dlemma, Fondamenta Nuove, Fame, Fitza, Frank Atene, Frisàri, GialloOcra, Grida, Helen Burns, Inaria, I Verdesca, Jack Nur, Kahlumet, Katana Koala Kiwi, Lealea, Linfa, Liquid Words, Lost Name, Lysine, Mars on Suicide, Mass Demonstration, Matteo Michelangelo, Nelav, Neyja, No Sex Before Marriage, Ombrée, Palea, Pallida Cavtat, Per Asperax, Present Tense, Rain Taylor, Sapada, The Kollege, The Whistling Heads, Tommaso Imperiali, Tommiottocento, Useless4, Vittoria Donda, Vidage, White Waters, Xilema e Zanne.

Giovani progetti provenienti da tutta Italia, ciascuno con un’identità unica, accomunati da una sola cosa: il coraggio di portare sul palco qualcosa di vero. E da qui, si riparte.

carne fresca: Un invito a farsi avanti, la prossima scena è già qui

Carne Fresca non è solo scouting, ma una dichiarazione d’intenti. È un invito a chi ha qualcosa da dire, ma non ha ancora trovato il palco giusto per farlo. Un segnale a una generazione che rifiuta il sistema dei numeri e cerca relazioni autentiche nella musica.

Con questa nuova sinergia, Woodworm e Manuel Agnelli lanciano un messaggio potente: la musica può ancora essere un atto di libertà. E questo è il momento di provarci. Sul serio.

Come partecipare alla rassegna? Tieni d’occhi i canali social di Germi e sarai informato di tutte le call che usciranno.