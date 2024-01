Il 2024 di Sony Music Italy parte con l’arrivo di un nuovo MARKETING MANAGER INTERNATIONAL FRONTLINE, Gianluca Covezzi

Gianluca Covezzi è il nuovo acquisto di Sony Music Italy.

Anche nel 2024 continuano le manovre di rinnovamento e sviluppo delle case discografiche. La prima novità arriva da Sony Music Italy che annuncia l’arrivo in organico di Gianluca Covezzi nel ruolo di MARKETING MANAGER INTERNATIONAL FRONTLINE.

Andiamo a conoscere meglio il giovane professionista che ha già ricoperto diversi ruoli di rilievo nella discografia.

Sony Music Italy: arriva Gianluca Covezzi

Dopo un bachelor in management all’Università Bocconi, un master in management & sales all’IE Business School di Madrid e una specializzazione in Marketing all’ESSEC di Parigi nel 2019, Gianluca entra in IFPI a Londra come research analyst.

Nel 2020 il primo vero incarico in una major discografica. Arriva infatti in Warner Music Italy con il ruolo di Data analyst per poi passare al ruolo di International Marketing Manager nel 2021. In questo ruolo segue le campagne di artisti come Ed Sheeran, Lizzo e Jack Harlow e contemporaneamente è project manager di progetti Urban come quelli di Capo Plaza, Artie 5ive e Rose Villain.

Ora, quasi 4 anni dopo, approda in Sony Music Italy entrando a far parte del team International Frontline, con il ruolo di Marketing Manager riportando direttamente all’Head of International Frontline, MANUEL NICOLI.