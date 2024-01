Sony Music Italy: lo sviluppo organizzativo per il 2024 continua dai nuovi ruoli di Federico Sacchi e Stefano Karakotch

Lo sviluppo organizzativo e il rafforzamento di Sony Music Italy per il 2024 dopo l’arrivo di Gianluca Covezzi continua con nuovi cambiamenti che riguardano due professionisti già all’interno dell’azienda leader del mercato musicale italiano nel 2023, Federico Sacchi e Stefano Karakotch.

Federico Sacchi, sino ad oggi a capo della label Epic di Sony Music, va a ricoprire il ruolo di A&R DIRECTOR FRONTLINE LOCAL. Stefano Karakotch è invece il nuovo MARKETING & PROMO DIRECTOR FRONTLINE LOCAL.

A seguire le dichiarazioni di Andrea Rosi, Presidente e CEO Sony Music Entertainment:

“Federico e Stefano sono due manager di grande esperienza e che hanno avuto risultati eccezionali negli ultimi anni. L’allargamento del nostro Roster e la crescente complessità del business necessita due figure di riferimento per tutto il nostro repertorio locale e loro sono la scelta perfetta per far crescere ancora di più la nostra azienda e la nostra performance“.

Nel suo nuovo ruolo di A&R Director Frontline Local Federico Sacchi sovraintenderà tutte le attività A&R del roster local, coordinando i progetti, gli investimenti e le acquisizioni di Artisti e Repertorio.

A Sacchi riporteranno quindi il team A&R Epic, il team A&R Columbia diretto da Giulia Mazzetto e Sara Potente per la label Numero Uno. Inoltre faranno riferimento a lui anche il Team e le attività dello studio RCA.

Per quel che riguarda Stefano Karakotch con la nuova carica di Marketing & Promo Director Frontline Local, anch’essa al via dal 10 gennaio 2024, coordinerà le attività di Marketing Promo e Brand Partnership di tutta la Frontline Local, armonizzando la release schedule, ottimizzando gli investimenti di marketing, le attività promozionali nonché le opportunità di Exploitation e Brand Partners.

A lui riporteranno il team Promo, Marketing e Brand Partnership Epic diretto da Francesco Strobbe, il team Promo, Marketing e Brand Partnership Columbia diretto da Roberto Gentileschi e anche la funzione Exploitation gestita da Sara Ronchi.

Karakotch supervisionerà anche le attività Marketing, Promo e Brand Partnership della Label Numero Uno.