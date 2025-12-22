RTL 102.5, la rivoluzione di Lorenzo Suraci: nasce il sistema unico “Play” tra radio e TV

Il futuro della prima radio d’Italia è già tracciato e passa per una parola chiave: unificazione. Lorenzo Suraci, presidente e fondatore di RTL 102.5, ha delineato in una recente intervista a L’Economia – Corriere della Sera la nuova strategia industriale del gruppo, che punta tutto su RTL 102.5 Play.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’attuale assetto in un ecosistema unico entro il 2026, per poi lanciare un modello pubblicitario rivoluzionario nel 2027. “Adesso basta, non voglio comprare altre radio: voglio invece unificare ciò che già esiste”, ha dichiarato Suraci, confermando che la fase delle acquisizioni è ufficialmente conclusa.

RTL 102.5 Play: tecnologia e pubblicità su un unico binario

Il progetto non è solo editoriale, ma profondamente tecnologico. Il gruppo investirà circa 500 mila euro per la creazione di un playout unico. Questa infrastruttura permetterà di gestire il segnale radio e quello televisivo (la celebre radiovisione) in modo integrato, superando i binari paralleli utilizzati finora.

Questa integrazione coinvolgerà l’intero polo del gruppo, che oltre all’ammiraglia comprende anche Radio Freccia e Radio Zeta. L’idea è quella di offrire agli investitori un prodotto crossmediale capace di valorizzare contemporaneamente il segnale lineare e i contenuti digitali, rendendo l’offerta più competitiva nei confronti dei giganti del web.

I numeri del gruppo e la sfida agli OTT

I dati confermano la solidità del network guidato da Suraci:

RTL 102.5: quasi 7 milioni di ascoltatori.

Radio Freccia: 1 milione 340 mila ascoltatori.

Radio Zeta: 1 milione 300 mila ascoltatori.

Con un bacino complessivo che supera i 9 milioni di utenti e un fatturato che si è riassestato intorno ai 45 milioni di euro dopo la crisi pandemica, il gruppo è tornato in pieno equilibrio economico.

Non mancano però le critiche verso il mercato globale. Suraci ha infatti sottolineato la disparità di trattamento rispetto agli OTT (Over-the-Top): “Dobbiamo competere con gli Ott: noi paghiamo le tasse, loro spesso no”. La nascita di RTL 102.5 Play rappresenta quindi la risposta industriale italiana per difendere la leadership del settore radiofonico nazionale attraverso l’innovazione e la sostenibilità.