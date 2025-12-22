22 Dicembre 2025
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
22 Dicembre 2025

RTL 102.5, la rivoluzione di Lorenzo Suraci: nasce il sistema unico “Play” tra radio e TV

l presidente del gruppo delinea il futuro: basta acquisizioni, spazio a un nuovo modello commerciale

DISCOGRAFIA di All Music Italia
Lorenzo Suraci presidente RTL 102.5
Condividi su:

Il futuro della prima radio d’Italia è già tracciato e passa per una parola chiave: unificazione. Lorenzo Suraci, presidente e fondatore di RTL 102.5, ha delineato in una recente intervista a L’Economia – Corriere della Sera la nuova strategia industriale del gruppo, che punta tutto su RTL 102.5 Play.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’attuale assetto in un ecosistema unico entro il 2026, per poi lanciare un modello pubblicitario rivoluzionario nel 2027. “Adesso basta, non voglio comprare altre radio: voglio invece unificare ciò che già esiste”, ha dichiarato Suraci, confermando che la fase delle acquisizioni è ufficialmente conclusa.

RTL 102.5 Play: tecnologia e pubblicità su un unico binario

Il progetto non è solo editoriale, ma profondamente tecnologico. Il gruppo investirà circa 500 mila euro per la creazione di un playout unico. Questa infrastruttura permetterà di gestire il segnale radio e quello televisivo (la celebre radiovisione) in modo integrato, superando i binari paralleli utilizzati finora.

Questa integrazione coinvolgerà l’intero polo del gruppo, che oltre all’ammiraglia comprende anche Radio Freccia e Radio Zeta. L’idea è quella di offrire agli investitori un prodotto crossmediale capace di valorizzare contemporaneamente il segnale lineare e i contenuti digitali, rendendo l’offerta più competitiva nei confronti dei giganti del web.

I numeri del gruppo e la sfida agli OTT

I dati confermano la solidità del network guidato da Suraci:

  • RTL 102.5: quasi 7 milioni di ascoltatori.
  • Radio Freccia: 1 milione 340 mila ascoltatori.
  • Radio Zeta: 1 milione 300 mila ascoltatori.

Con un bacino complessivo che supera i 9 milioni di utenti e un fatturato che si è riassestato intorno ai 45 milioni di euro dopo la crisi pandemica, il gruppo è tornato in pieno equilibrio economico.

Non mancano però le critiche verso il mercato globale. Suraci ha infatti sottolineato la disparità di trattamento rispetto agli OTT (Over-the-Top): “Dobbiamo competere con gli Ott: noi paghiamo le tasse, loro spesso no”. La nascita di RTL 102.5 Play rappresenta quindi la risposta industriale italiana per difendere la leadership del settore radiofonico nazionale attraverso l’innovazione e la sostenibilità.

All Music Italia

Articoli più letti

Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 1

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti
Marco Mengoni Coming Home Radio 3

Marco Mengoni: il brano Coming Home arriva in radio per il suo compleanno
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 5

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 6

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 7

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
Logo di X Factor 19, analisi degli inediti su Spotify a un mese dall’uscita 8

X Factor 19: come stanno andando gli inediti su Spotify a un mese dall’uscita
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Logo ufficiale di Capodanno in Musica 2025, evento di Canale 5 in diretta da Bari 10

Capodanno in Musica 2025 a Bari: il cast da Raf a Gigi D'Alessio, da Eddie Brock a Sarah Toscano

Cerca su A.M.I.