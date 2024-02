Cambiamenti in Island Records, lascia Paolo Zanotti A&R Manager di Blanco e molti altri

Nuova anticipazione esclusiva di All Music Italia per quel che riguarda la discografia italiana. Paolo Zanotti, A&R della Island Records guidata da Federico Cirillo, starebbe per lasciare la Label che fa capo alla Universal Music Italy guidata da Alessandro Massara.

Il mondo delle etichette discografiche italiane è in continua evoluzione e mai e, soprattutto negli ultimi anni, i cambiamenti negli asset aziendali portano con sé nuove strategie.

Secondo le nostre fonti, la notizia quindi al momento è in attesa di conferma ufficiale, Paolo Zanotti dopo quasi cinque anni di lavoro come A&R in Island Records seguendo importanti progetti musicali, uno su tutti Blanco, starebbe per lasciare l’azienda.

Al momento non è ancora stato reso noto quale incarico andrà a ricoprire, e in che casa discografica, il ragazzo.

Paolo Zanotti ha respirato la musica sin da piccolo essendo figlio di Claudia Mescoli, grande professionista del mondo della discografia e dell’editoria che, dopo vent’anni di lavoro in EMI Music Publishing dal 2011 ricopre il ruolo di General Manager in Edizioni Curci Music Publishig.

Laureatosi all’ Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e gestione dei beni culturali dello spettacolo nel 2021, Paolo ha iniziato a lavorare in Island Records nel 2019 andando a ricoprire per 8 mesi il ruolo di A&R Intern.

Pochi mesi dopo è stato promosso al ruolo di A&R Manager, posizione lavorativa ricoperta negli ultimi cinque anni.