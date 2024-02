Nar International si proietta verso il futuro con un nuovo logo e un sito con una sezione B2B

L’etichetta discografica Nar International, società di produzioni discografiche ed edizioni musicali attiva dal 1983 tra le più rappresentative del panorama musicale indipendente italiano, si rinnova e guarda al futuro.

Il rinnovamento dell’etichetta che, ricordiamo, ha nel suo catalogo il repertorio di artisti come Paolo Conte, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi, Amedeo Minghi, Patty Pravo, Marco Masini, Fabrizio Moro e tanti altri, parte da un nuovo logo, da un sito aggiornato nella grafica e nei contenuti

Il nuovo sito introduce uno spazio interamente dedicato al B2B. Questa sezione Business, aggiornata in tempo reale grazie ad un collegamento diretto con il gestionale dell’etichetta, offre all’utente la possibilità di una ricerca avanzata all’interno di un repertorio che vanta oltre 30.000 brani, più di 3.000 album, oltre 1.000 artisti e numerosi contenuti video.

NAR INTERNATIONAL, LE DICHIARAZIONI DI MARIO LIMONGELLI

Questa la dichiarazione di Mario Limongelli, Managing Director di Nar International:

“Mi piace pensare a questo rebranding come il culmine di una serie di processi innovativi iniziati già da diversi anni, in cui il team è stato impegnato in numerose attività di grande rilevanza strategica: dalla digitalizzazione dei nastri originali del catalogo, alla pubblicazione di brani in Dolby Atmos, fino allo sviluppo di un tool ad hoc per la gestione dei repertori e la rendicontazione agli aventi diritto.

Abbiamo voluto fortemente un’intera sezione dedicata al B2B dove partner, utilizzatori e professionisti del settore possano in modo veloce ed intuitivo navigare all’interno del nostro catalogo musicale, in modo da facilitare la ricerca di chi è interessato all’utilizzo di nostre registrazioni e incentivare nuove opportunità di business”.

In ambito di Sync & Licensing, Nar International, ha stretto rapporti con le principali case di produzione sia cinematografiche che televisive e con le maggiori agenzie pubblicitarie, che utilizzano il repertorio di Nar in Spot, Film e serie TV.

Andiamo a conoscere meglio il team di professionisti dell’etichetta: