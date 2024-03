Malika Ayane entra nel roster artisti di M.A.S.T. la divisione locale Artist Services di Believe

Malika Ayane entra a far parte del roster di artisti di M.A.S.T., la divisione di Believe nata lo scorso novembre come naturale evoluzione della divisione locale Artist Services e guidata da Paolo Colavolpe.

La discografia della cantante conta ad oggi sei album pubblicati tutti con Sugar Music, eccoli:

2008 Malika Ayane (disco di platino)

2010 Grovigli (doppio disco di platino)

2012 Ricreazione (disco di platino)

2015 Naïf (disco di platino)

2018 Domino

2021 Malifesto

Chiuso dopo quasi 15 anni il rapporto con l’etichetta di Caterina Caselli Malika è stata seguita per un breve periodo dal manager Angelo Calculli pubblicando per Warner Music Italy il singolo “Una ragazza” nel 2022.

Dopo il singolo la collaborazione dell’artista con il nuovo manager e la major si è interrotta. Ora per Malika Ayane arriva una nuova e importante fase della propria carriera artistica come parte del roster artisti di M.A.S.T. di Believe.