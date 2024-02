L’ufficio stampa Parole & Dintorni apre la divisione promo radio & tv con Stefano Seresini

Parole & Dintorni, storica agenzia di comunicazione fondata e diretta da Riccardo Vitanza annuncia la nascita di una nuova area dedicata alla promozione radio & tv con responsabile Stefano Seresini.

La nuova area, rivolta in primis ovviamente al mondo della musica ma anche ad artisti e personaggi del mondo del cinema, televisione, sport, cultura, editoria e web-talent, sarà attiva a partire dall’1 marzo 2024.

PROMOZIONE RADIO E TV è un’area indipendente o integrata nell’ambito del core business (Comunicazione e Ufficio Stampa) di PAROLE & DINTORNI, in base alle esigenze dei clienti.

Queste le parole con cui Riccardo Vitanza ha annunciato questa espansione:

“È con grande entusiasmo che annuncio l’espansione di Parole & Dintorni srl con l’apertura della nuova Area Promozione Radio e TV.

Da quando l’ho fondata, nel lontano 1990, l’agenzia si è distinta per l’eccellenza nelle relazioni con i media diventando un punto di riferimento per l’Ufficio Stampa nel mondo della musica, dagli artisti ai grandi festival ed eventi musicali.

Questa novità rappresenta un passo importante nella nostra crescita nell’ottica di adattarsi (e anticipare) le esigenze sempre mutevoli del settore della comunicazione.

Sono felice che il responsabile della nuova Area Promozione Radio e TV sia Stefano Seresini, un professionista che con la sua esperienza e la sua competenza contribuirà a consolidare ulteriormente il prestigio di Parole & Dintorni srl nel mondo della comunicazione, non solo musicale e dello spettacolo…”

Stefano Seresini, già al lavoro fino ai primi anni 2000 a Radio Italia solo musica italiana, per oltre vent’anni è stato a capo della promozione in Universal Music (e negli ultimi anni in Capitol Records/Universal Music). Queste le sue parole:

“Dopo oltre 20 anni come capo della promozione in Universal Music sono pronto ed emozionato per questa nuova avventura che spero possa arricchire le ‘parole’, già apprezzate nel mondo della comunicazione, anche con i “dintorni” di ascolti e visioni.

Ringrazio Riccardo, che conosco da anni, di avermi accolto in questa realtà consolidata, che è anche una grande famiglia, e di aver deciso di mettersi in gioco insieme a me.”

La nuova Area Promozione Radio e TV si aggiunge all’Area Public Affairs (Responsabile Francesco Maria Gallo), nata nel 2021 e rivolta ad aziende, enti, organizzazioni sociali e istituzionali, e all’Area Comunicazione e Ufficio Stampa (Responsabile Marta Falcon).