Nasce una nuova realtà nel panorama discografico italiano: KIWI DISCHI

Nasce una nuova realtà nel panorama discografico italiano: si chiama KIWI DISCHI e negli intenti punta a valorizzare i nuovi talenti.

Dall’esperienza e dalla visione di Elena Lucerna, in collaborazione con Metatron Group, prende vita KIWI DISCHI, una label indipendente fresca, contemporanea e fuori dagli schemi. Come il frutto da cui prende il nome, l’etichetta si professa sorprendente, energica e genuina.

A guidarla è proprio Elena Lucerna, talent scout e musicologa con una lunga esperienza nello scouting, nel management e nella comunicazione musicale.

Kiwi Dischi si muove tra pop alternativo, urban, indie, rap, elettronica e cantautorato, proponendosi come casa ideale per artisti in cerca di autenticità e visione. L’etichetta offre un percorso completo che parte dallo sviluppo artistico fino alla distribuzione, passando per management, consulenza musicale e d’immagine, ufficio stampa e publishing, in collaborazione con Universal Music Italy per la distribuzione e Metatron Publishing per le edizioni.

«Kiwi Dischi nasce dall’urgenza di dare voce ad artisti originali, freschi e dalla forte personalità. È un progetto che crede nel potenziale creativo, nella cura artigianale del percorso artistico, nella libertà espressiva. Un’etichetta indipendente e strutturata, pronta a sostenere la musica di domani con strumenti concreti e visione ampia»

– dichiara Elena Lucerna, A&R e CEO di Kiwi Dischi –

«Siamo felici di affiancare il lancio di Kiwi Dischi, un’etichetta indipendente guidata dalla visione di Elena Lucerna. In Metatron Group crediamo nel valore della collaborazione e nel sostegno a realtà che mettono al centro l’autenticità e il coraggio creativo. Contribuire allo sviluppo di questo nuovo percorso con la nostra esperienza è per noi motivo di orgoglio e stimolo a guardare al futuro con curiosità e passione»

– afferma Paolo Ceresoli, CEO di Metatron Group –

Un progetto che si presenta con le idee chiare e una solida rete professionale alle spalle, pronto a diventare un nuovo riferimento per chi vuole fare musica fuori dagli schemi ma con metodo e visione.