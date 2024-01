Island Record, label dominatrice del 2023, si prepara ad un 2024 esplosivo

Il 2023 si è concluso con l’apparizione nelle metropolitane italiane di alcuni grossi cartelloni che pre annunciano le più importanti novità discografiche della label di maggior successo della scena discografica italiana, Island Records.

“Nuovo anno, nuova musica. Buon 2024 da Island Records” recitavano questi manifesti dove, nero su bianco, erano riportati i nomi degli artisti che arriveranno con nuova musica nel corso di quest’anno.

Prima di parlare delle novità di questo 2024, andiamo a darvi qualche numero relativi al 2023 di Island Records, una delle tre label facenti parte di Universal Music insieme ad Emi Records e Capitol Records, e che è guidata dopo l’uscita qualche anno fa di Jacopo Pesce, da Federico Cirillo.

Partiamo da Spotify dove Island Record ha messo ben cinque album nella Top 10 dei dischi più ascoltati del 2023. Per la precisione: Sfera Ebbasta (#4), Elodie (#5), Drillionaire (#6), Blanco (#7) e Guè (#8).

Discreti anche i risultati in radio dove nella Top ten di fine anno si sono classificati al terzo posto Ernia con Fabri Fibra e Bresh (“Parafulmini“), Lazza, il vero trionfatore di Sanremo 2023 con “Cenere” (posizione #4) e Blanco feat. Mina con “Un briciolo di allegria” alla #9.

Ottima la situazione nelle classifiche FIMI dove Island Records ha piazzato il maggior numero di dischi in Top 100, ben 30, con Lazza, Sfera Ebbasta e Guè in Top 10. Secondo posto alle spalle di Columbia Records/Sony Music per quel che riguarda i singoli (23) con una sola presenza nelle prime dieci posizioni, ma al primo posto: “Cenere” di Lazza.

Se il 2023, 13 primi posti in classifica album per la label, si è chiuso con Sfera Ebbasta a dominare, il 2024 si è aperto già con ottimi risultati. Nella terza settimana de 2024 infatti il nuovo disco dei Club Dogo ha conquistato la prima posizione nelle classifiche FIMI album, singoli e fisico. E il resto del 2024?

Il resto del 2024 sarà davvero ricco di uscite. Cliccate in basso su continua per scoprirle.