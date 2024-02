I Tiromancino di Federico Zampaglione entrano nel Roster degli artisti di DM Produzioni.

La società di Management e Booking fondata da Daniele Mancuso è in attesa di veder esibire in gara i Ricchi & Poveri al Festival di Sanremo 2024. Nel frattempo a mezzo comunicato stampa arriva la notizia di questa nuova acquisizione.

DM Produzioni a partire sceglie di rafforzare la propria presenza nella musica d’autore italiana, attività coltivata da sempre tramite il lavoro fatto su Roberto Vecchioni, e da oggi, 2 febbraio 2024, inizia a seguire i Tiromancino.

Il gruppo Romano conta diversi successi lanciati negli anni, da “Due destini” a “La Descrizione di un attimo“, da “Per me è importante” a “Un tempo piccolo“, e brani inseriti in film di successo con “Le Fate ignoranti” di Ferzan Özpetek.

Da diversi anni a questa parte inoltre Federico Zampaglione, frontman del gruppo, porta avanti anche l’attività di regista cinematografico. Il suo ultimo film, l’horror “The Well“, è stato presentato in anteprima mondiale al Sitges Film Festival 2023 nella sezione Midnight X-treme ed è stato distribuito in 24 paesi del mondo.

DM Produzioni, nel mercato della musica live da oltre 20 anni, spazia tra i generi musicali: dalla canzone d’autore al patrimonio nazionale e internazionale della tradizione pop.

Foto di copertina di Jessica Gaudioso