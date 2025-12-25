25 Dicembre 2025
All Music Italia
25 Dicembre 2025

Musica Live: approvato il Fondo per la Musica Popolare Contemporanea

Una conquista storica per il settore: pop e rock ottengono finalmente il riconoscimento del loro valore culturale e sociale.

Nuovi e importanti traguardi per la musica dal vivo, le dichiarazioni di Assoconcerti sul Fondo per la Musica Popolare Contemporanea.

Inizia un’era nuova per l’industria dello spettacolo dal vivo. L’Aula del Senato ha approvato la legge di Bilancio 2026, istituendo per la prima volta un Fondo per la Musica Popolare Contemporanea. Si tratta di un traguardo che definisce un riconoscimento formale e concreto per generi che finora erano rimasti esclusi dai sostegni riservati alla musica classica, lirica o sinfonica.

Il riconoscimento di Pop, Rock e Cantautorato

La norma definisce esplicitamente la Musica Popolare Contemporanea come l’insieme delle forme di espressione musicale quali il Pop, il Rock, la canzone dei cantautori e altri ambiti creativi affini. Il fondo è destinato a sostenere le imprese attive nella produzione e nell’organizzazione di spettacoli dal vivo, segmenti che rappresentano una parte vitale dell’economia culturale italiana.

Il Presidente di AssoConcerti, Bruno Sconocchia, ha accolto la notizia con estremo favore, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dall’associazione per arrivare a questo risultato:

“Questo risultato rappresenta una conquista storica. La norma oggi approvata rappresenta il riconoscimento per l’impegno profuso da AssoConcerti a tutela di tutte le imprese e dei professionisti che animano l’intero comparto dello spettacolo musicale dal vivo”.

Il ruolo di AssoConcerti e delle Istituzioni

Secondo Sconocchia, l’istituzione del fondo è un atto con cui lo Stato riconosce finalmente il valore sociale ed economico di un comparto strategico per l’intero Paese. Il raggiungimento di questo obiettivo è frutto di un dialogo costante con il Ministero della Cultura e le istituzioni politiche.

In particolare, il Presidente di AssoConcerti ha espresso ringraziamenti per il Senatore Paolo Marcheschi, estensore dell’emendamento, per il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e per il Sottosegretario Gianmarco Mazzi (delegato alla musica e allo spettacolo dal vivo), per l’ascolto e la sensibilità dimostrata verso le istanze del settore.

AssoConcerti rappresenta la grande maggioranza dell’industria dei concerti in Italia, riunendo i principali produttori e organizzatori. L’associazione continua a lavorare affinché la musica popolare contemporanea italiana venga valorizzata sia nel tessuto sociale locale che attraverso le importanti ricadute economiche e occupazionali legate ai grandi eventi live.

