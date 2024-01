La cantante e creator Elisa Aglitoiu, inizia un percorso con Up Music e canalizza le sfide della vita nella musica

Nuova entrata nel Roster di Up Music e dell’etichetta Il Branco Publishing… arriva la cantante e creator romana Elisa Aglitoiu, ragazza poliedrica e versatile con una storia di vita importante alle spalle.

Il viaggio di Elisa nel mondo della musica inizia all’età di nove anni. Per lei la musica non è solo una forma d’espressione m un vero e proprio rifugio che le ha permesso di vivere la sua infanzia in modo “normale”. Elisa è stata infatti una bambina cardiopatica che ha dovuto affrontare le tante sfide che la sua condizione le ha imposto. Questa forza è stata canalizzata nella musica, arte in cui la ragazza ha dimostrato una dedizione assoluta.

All’età di 21 anni Elisa Aglitoiu affronta un intervento a cuore aperto che segna un cambiamento radicale nella sua vita. L’intubazione durante l’intervento le causa la

formazione di un granuloma su una corda vocale. Nonostante le ulteriori difficoltà Elisa ha continuato a cercare soluzioni per prendere in mano la sua condizione vocale e ha subito un secondo intervento per asportare permanentemente il granuloma.

Le riflessioni scaturite in lei dopo questa ennesima prova a cui la vita l’ha vita l’ha sottoposta la portato ad apprezzare ancor di più le piccole cose con un senso di gratitudine costante verso tutto quello che le accade. Da questa consapevolezza nasce il desiderio di portare leggerezza e sorrisi attraverso i suoi contenuti su TikTok dove in brevissimo tempo raggiunge più di 100.000 follower.

A caratterizzare i suoi video il fatto che Elisa nasconde mai la sua vistosa cicatrice che diventa il suo fiore di forza, una testimonianza di resilienza che svela la bellezza nella vulnerabilità. Quella cicatrice diventa un messaggio importante che invita tutti a rialzarsi nonostante le sfide e a vivere ogni istante con gratitudine. I suoi video, divertenti e ironici, esplorano una nuova versione di sé stessa, rompendo gli schemi di una persona in realtà seria e riservata.

Ed è così che la ricerca della leggerezza diventa parte integrante del suo percorso, permettendole di scoprire nuovi lati della sua personalità e di condividere con il pubblico la gioia di vivere appieno.

A novembre 2023 avviene l’incontro che porterà la ragazza ad ottenere la sua chance, quella di entrare ufficialmente nel mondo della discografia… quello con Sabatino Salvati che la porta con sé nella sua realtà la Up Music.

Il futuro ora è tutto in divenire. Queste le parole di Elisa Aglitoiu riguardo a questo nuovo capitolo della sua vita:

“Collaborare con Up Music è come riaccendere una luce dopo anni di buio. Riprendere la strada dei sogni è spaventoso dopo un lungo periodo di stop, ma avere qualcuno che continua a credere in te, che ti carica nei momenti difficili e ti ricorda quanto sia bello sognare, rende tutto questo nuovo inizio molto più semplice e motivante”.

Aggiunge Sabatino Salvati, fondatore di Up Music e amministratore del gruppo Il Branco Publishing srl: