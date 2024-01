“Buon anno dei sognatori” è il party che celebra l’etichetta Dischi dei sognatori con Mietta, Silvia Salemi, Maerco Carta e molti altri

Il 31 gennaio 2024 si svolgerà a Milano il party “Buon anno dei sognatori“, evento dell’etichetta discografica Dischi dei Sognatori, che vedrà esibirsi diversi cantanti, da Marco Carta a Mietta passando per Cioffi e Antonio Maggio.

Dischi dei Sognatori è l’etichetta indipendente fondata da Marco Rettani che mette il pop al centro del proprio modus operandi e che vede nel ruolo di Direttore artistico Manuel Magni.

Tra gli artisti seguiti, oggi e in passato, dalla label ci sono il gruppo pop al femminile de Le Deva, Marco Carta, Noor (Sanremo Giovani 2022), Kimono, Edoardo Brogi, Francesca Miola (Sanremo Giovani 2018) oltre a collaborazioni con Patty Pravo (Festival di Sanremo 2019), Matteo Fausini (Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte nel 2020), Mietta, Antonio Maggio, Pierdavide Carone, Silvia Salemi, Giulia Luzi e Febo.

Dischi dei sognatori, il party

Nel corso della serata che si svolgerà il 31 gennaio al Bobino di Milano con ingresso libero a partire dalle ore 19:30 si esibiranno live: Mietta, Silvia Salemi, Marco Carta, Le Deva, Antonio Maggio, Pierdavide Carone, Kimono, Cioffi, Noor, Francesca Miola ed Edoardo Brogi.

Ad introdurre la serata sarò Angela Tuccia.

Quella del 31 gennaio sarà un vero e proprio party in cui verrà anche presentato il libro “Ho vinto il Festival di Sanremo“, scritto dallo stesso Marco Rettani con il giornalista Nico Donvito.

Con l’introduzione di Amadeus, il libro conduce il lettore in un viaggio sonoro ed emozionante che attraversa la storia del Festival, catturando l’anima di un Paese in costante trasformazione. Sanremo non è solo uno spettacolo, è il riflesso vibrante di una nazione che canta la propria storia attraverso la musica.

Nel libro trovano spazio tanti contributi dei vincitori del Festival, da Ermal Meta ai Jalisse, da Gabbani ai Ricchi & Poveri, e tanti addetti ai lavori (Vincenzo Mollica, Pino Strabioli, Marta Cagnola, Carlo Conti, Gino Castaldo, Paolo Bonolis e molti altri ancora).

Il libro è edito da La Bussola Edizioni ed è acquistabile qui.