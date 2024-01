Il nuovo corso di Columbia Records parte dai giovani con le firme di Cricca, SpaceHippiez e Faccianuvola

A quasi un anno dall’inizio della riorganizzazione di Columbia Records la label di Sony Music Italy sembra voler puntare in direzione giovani artisti provenienti dal mondo dei Talent Show e non.

Facciamo un passo indietro…

Ad aprile del 2023 Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music, ha annunciato i primi grandi cambiamenti in Columbia, nuove assunzioni che sono andate anche a coprire il buco lasciato da alcuni professionisti cruciali passati in Warner Music Italy.

Giulia Mazzetto, proveniente da Carosello Records, è stata assunta con il ruolo di Head of A&R di Columbia Records, mentre Roberto Gentileschi (da Sugar Music) è diventato il nuovo Director Marketing e Promo della label.

Le prime mosse di COLUMBIA RECORDS

Nel corso del 2023 gli sforzi di Columbia sono stati indirizzati nel rafforzare gli artisti già presenti nel Roster e quindi portare avanti principalmente gli album usciti tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Tra tutti “Fake news” dei Pinguini Tattici Nucleari e “Il coraggio dei bambini” di Geolier. Il disco dell’artista, attualmente passato in Warner, è risultato il più venduto dell’anno nella classifica FIMI album.

Contemporaneamente sono state lanciate diverse nuove uscite tra cui i singoli di Ermal Meta feat. Jake La Furia, di Shari, Svegliaginevra, LDA, Paola & Chiara e Francesca Michielin, e gli album di Salmo e Noyz Narcos, progetto ad oggi certificato con il disco di platino, e Dani Faiv.

Inoltre sono arrivati i rinnovi di artisti già in cast come Aka 7even, Icy Subzero e Diss Gacha.

In attesa del Festival di Sanremo 2024, annata in cui Columbia Records avrà in gara la sorpresa Maninni (passato da Epic/Sony a Columbia/Sony subito dopo l’annuncio della partecipazione alla kermesse), le prime mosse di fine 2023/inizio 2024 sono state indirizzate verso la firma di giovani artisti su cui puntare e da fare emergere.

E così sulla pagina social della label nel corso delle ultime setttmane sono apparsi prima Cricca (da Amici 22), quindi il primo eliminato dall’attuale edizione di Amici, Spacehippiez, e di recente, grazie ad un probabile Endorsment di Klaus Bonoldi (A&R Director di Universal Publishing), Faccianuvola appena uscito con il singolo piangerepiangerepiangere.

Il tutto mentre pochi giorni fa Federico Sacchi ex A&R Director di Epic, è stato promosso a A&R DIRECTOR FRONTLINE LOCAL dell’intera Sony Music e Stefano Karakotch (ex Marketing & Promo Director di Epic) MARKETING & PROMO DIRECTOR FRONTLINE LOCAL. Di conseguenza ora Giulia Mazzetto (come Sara Potente, Head of A&R dell’etichetta Numero Uno) risponderà a Sacchi e Gentileschi a Karakotch.

Insomma c’è grande attesa per le prossime mosse di Sony Music Italy che, ricordiamo, è stata la label con il maggior numero di primi posti nella classifica album nel 2023 con 29 primi posti di cui 10 di Columbia.