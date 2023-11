Certificazioni e classifiche FIMI, torna lo streaming gratuito e arriva la classifica del “fisico”. Ecco come funzionerà dal 2024

Certificazioni e classifiche FIMI.

FIMI ha reso nota la sintesi della nota metodologica che, a partire dal 2024, permetterà di redigere la nuova classifica settimanale Top of the Music by FIMI/GfK e assegnare le certificazioni (dischi d’oro, platino e diamante per album e singoli).

Sono in arrivo importanti novità, soprattutto per quanto riguarda l’area streaming. Dal 2024 entreranno nuovamente nel monitoraggio gli audio streaming ad-supported (streamign con pubblicità) e, per la prima volta, sarà valutato anche il formato video streaming. E questa è una novità per il mercato discografico italiano.

Saranno considerati unicamente i video ufficiali caricati sul canale dell’artista o dell’etichetta discografica.

fimi – le classifiche

Il servizio Point of Sales Tracking di GfK Italia Srl elaborerà tre classifiche:

Top 100 Album & Compilation (comprensiva di: album su supporto fisico (es. CD, Vinili), download digitale, ascolti in audio streaming premium e ad-supported)

(comprensiva di: album su supporto fisico (es. CD, Vinili), download digitale, ascolti in audio streaming premium e ad-supported) Top 20 CD, Vinili e Musicassette (che va a sostituire la precedente Top 20 Vinili e che comprende gli album su supporto fisico con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati);

(che va a sostituire la precedente Top 20 Vinili e che comprende gli album su supporto fisico con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati); Top 100 Singoli (canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming audio e video, premium e ad-supported).

Per determinare le classifiche Top of The Music FIMI/GfK verrà applicato l’Economic Weighting Model. In base a questo modello, lo streaming è pesato in base al valore economico generato dai due formati dominanti (a pagamento o gratis).

A seconda del valore medio dello streaming a pagamento (premium) o gratis (ad-supported), viene definito un parametro di conversione (streaming conversion rate), ovvero il rapporto tra i due tipi di streaming.

In parole semplici lo streaming a pagamento conterà di più nelle classifiche rispetto a quello gratuito.

Nulla cambia per le soglie di vendita valide per le certificazioni.

Soglie di certificazione album e singoli

Album

ORO 25.000

PLATINO 50.000

2 PLATINO 100.000

3 PLATINO 150.000

4 PLATINO 200.000

5 PLATINO 250.000

6 PLATINO 300.000

7 PLATINO 350.000

8 PLATINO 400.000

9 PLATINO 450.000

DIAMANTE 500.000

Singoli:

ORO 50.000

PLATINO 100.000

2 PLATINO 200.000

3 PLATINO 300.000

4 PLATINO 400.000

5 PLATINO 500.000

6 PLATINO 600.000

7 PLATINO 700.000

8 PLATINO 800.000

9 PLATINO 900.000

DIAMANTE 1.000.000

FIMI pubblicherà la nota metodologica completa a corollario della pubblicazione delle classifiche della prima settimana del 2024.