Classifiche FIMI 6 – 2026: Kid Yugi spazza via tutto ma Geolier tiene botta

Classifiche di vendita FIMI album, singoli e formato fisico settimana 6 – 2026: Kid Yugi domina tra album e singoli, mentre il supporto fisico premia debutti e anniversari storici. Geolier arretra ma resta centrale, Bad Bunny risale e Tony Boy consolida.

La sesta settimana del 2026 segna un vero cambio di scenario nelle classifiche FIMI. Kid Yugi diventa il protagonista assoluto della settimana: debutta al numero uno negli album con Anche gli eroi muoiono e occupa l’intera vetta della classifica singoli, ridisegnando gli equilibri del mercato. Geolier perde la leadership negli album ma resta tra i nomi più presenti, mentre Bad Bunny sfrutta l’onda dei Grammy per risalire fino alla Top 5.

Nei singoli, l’uscita del nuovo progetto di Kid Yugi provoca un effetto valanga con otto debutti in Top 10, lasciando spazio solo a poche resistenze come Tonypitony e Geolier. Intanto continuano a muoversi Annalisa, Emma e Olly, mentre alcuni brani storici iniziano a scendere rapidamente.

Nel formato fisico, la fotografia è diversa: debutti forti, ristampe e anniversari tengono vivo CD e vinile. Kid Yugi conquista anche qui la vetta, ma fanno rumore gli ingressi di Michael Jackson, Robbie Williams e Rocco Hunt.

Di seguito le classifiche complete FIMI Album, Singoli e Supporto fisico della settimana 6 del 2026.

Indice dell’articolo