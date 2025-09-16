Classifiche FIMI 37: Olly ancora al comando in album e singoli. Debutti in Top 20 per i brani di Annalisa con Mengoni e Tiziano Ferro

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 36/2025.
Con quattro giorni di ritardo dovuti a problemi tecnici, arrivano le nuove classifiche FIMI. Nemmeno l’uscita del nuovo album di Sick Luke, Dopamina, spodesta Olly dalla prima posizione in classifica. Il Producer debutta al secondo posto mentre a chiudere. il podio c’è Sabrina Carpenter.
Ingresso alla #30 per Swag II di Justin Bieber, secondo disco della popstar lanciato in un mese, sempre a sorpresa.
Classifica FIMI album: settimana 37/2025
- Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
- Dopamina – Sick Luke – Carosello Records/Sony Music/The Orchard (NEW)
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter – Island/Universal (-1)
- Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+1)
- Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (+1)
- Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (+9)
- Karma – Stray Kids – EMI/Virgin Music Group/Universal (-4)
- Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (=)
- Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
- Locura – Lazza – Island/Universal (=)
- Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment/The Orchard (-4)
- Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-1)
- Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (+6)
- Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (-2)
- La Bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches Records Ent/Warner (-1)
- Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (-3)
- Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (-1)
- Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (-1)
- Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (-1)
- Persona – Marracash – Island/Universal (+3)
