16 Settembre 2025
di
Classifiche di vendita
16 Settembre 2025

Classifiche FIMI 37: Olly ancora al comando in album e singoli. Debutti in Top 20 per i brani di Annalisa con Mengoni e Tiziano Ferro

Debutto al secondo posto degli album e al primo del fisico per "Dopamina" di Sick Luke

Classifica FIMI settimana 37 2025 album e singoli più venduti
Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 36/2025.

Con quattro giorni di ritardo dovuti a problemi tecnici, arrivano le nuove classifiche FIMI. Nemmeno l’uscita del nuovo album di Sick Luke, Dopamina, spodesta Olly dalla prima posizione in classifica. Il Producer debutta al secondo posto mentre a chiudere. il podio c’è Sabrina Carpenter.

Ingresso alla #30 per Swag II di Justin Bieber, secondo disco della popstar lanciato in un mese, sempre a sorpresa.

Classifica FIMI album: settimana 37/2025

  1. Tutta vita – Olly – Epic/Sony (=)
  2. Dopamina – Sick Luke – Carosello Records/Sony Music/The Orchard (NEW)
  3. Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter – Island/Universal (-1)
  4. Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (+1)
  5. Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (+1)
  6. Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal (+9)
  7. Karma – Stray Kids – EMI/Virgin Music Group/Universal (-4)
  8. Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony (=)
  9. Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=)
  10. Locura – Lazza – Island/Universal (=)
  11. Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment/The Orchard (-4)
  12. Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (-1)
  13. Gira, il mondo gira – Olly – Epic/Sony (+6)
  14. Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (-2)
  15. La Bellavita – Artie 5ive – Warner/Trenches Records Ent/Warner (-1)
  16. Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (-3)
  17. Mi ami mi odi – Elodie – Island/Universal (-1)
  18. Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (-1)
  19. Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal (-1)
  20. Persona – Marracash – Island/Universal (+3)

Cliccate in basso su continua per la classifica singoli.

