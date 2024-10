Classifiche di vendita FIMI 43 – 2024: doppietta per Tananai, mentre continua il successo inarrestabile di Olly

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 43 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 18/10/2024 al 24/10/2024.

Doppietta per Tananai: con il suo nuovo album Calmocobra ottiene la #1 sia nella Classifica Album che in quella del Fisico, sottolineando l’ottimo successo della settimana d’esordio del suo nuovo progetto discografico. L’ex capolista Night Skinny con Containers scende addirittura al terzo posto nel Fisico grazie alla nuova entrata Ornella Vanoni con il suo nuovo album Diverse.

Continua il successo straordinario di Olly – fresco di release con il nuovo album Tutta Vita (qui la nostra videointervista) – con il singolo Per Due Come Noi insieme ad Angelina Mango che, per la terza settimana consecutiva, rimane in vetta nella Classifica Singoli. Seguono Alfa e Cesare Cremonini che entra in Top 3 con Ora Che Non Ho Più Te, spodestando ben due singoli di Night Skinny.

Anche Alfa con il suo nuovo singolo Il Filo Rosso segna degli ottimi risultati, raggiungendo la seconda posizione nella Classifica Singoli all’esordio e segnando un pazzesco +76 per il suo ultimo album Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato, raggiungendo la #12.

Dopo la scomparsa di Liam Payne, numerosi album e singoli degli One Direction sono tornati in auge e sono rientrati in classifica dopo anni.