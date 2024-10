Tananai: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album “CALMOCOBRA”

Tananai, CALMOCOBRA: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

Disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 18 ottobre, CALMOCOBRA è il nuovo album di Tananai, che mette al centro i rapporti umani e, in particolare, le emozioni che ne scaturiscono, ovvero come questi rapporti lo fanno sentire.

“Questo disco per me è molto importante, un po’ perché è il secondo quindi c’è questa tematica di quanto sia importante il secondo disco di un artista… io non ho sentito troppo questa cosa. Però mi sono accorto, nel momento in cui ho chiuso i brani, che effettivamente era importante perché è un disco che racchiude il lato più intimo che pensavo di aver perso”.

“Quando sono entrato a fare un giro in questa giostra bellissima che è l’ambiente della musica, la mia paura era quella di perdermi, di dimenticarmi perché lo facevo. In questo sono stato molto fortunato, ho avuto affianco delle persone – soprattutto il mio manager – che mi hanno detto sempre ‘Calmo, Cobra’, mai persone che nel momento in cui sbagli mi hanno detto ‘stai facendo una cazzata, ragiona e capisci perché sei qui e perché stai facendo quello che stai facendo”’.

“Quindi sono canzoni che non cambiano tanto rispetto a quelle che avrei fatto in cameretta dieci anni fa quando ho iniziato a fare musica e di questo sono molto contento”.

Cliccate in basso su “continua” per conoscere meglio le canzoni contenute in CALMOCOBRA e scoprire i produttori!