Tananai, arriva l’annuncio ufficiale: “CalmoCobra” è il suo nuovo album

Dopo il finto incidente di qualche giorno fa, arriva finalmente l’annuncio ufficiale: si intitola CalmoCobra (Capitol Records / Universal Music Italy) il nuovo album di Tananai in uscita venerdì 18 ottobre.

Il disco è da oggi disponibile in pre-order in esclusiva sullo shop di Universal Music e dal 17 settembre in tutti gli altri store.

CalmoCobra sarà acquistabile anche in formato versione speciale CD e LP autografate, musicassetta e LP Picture Disc. Insieme a uno dei prodotti musicali sullo Shop Universal, sarà possibile acquistare la limitatissima Levi’s®️ Trucker Jacket CALMOCOBRA, personalizzata in esclusiva per Tananai.

In più, oltre alla giacca sarà possibile acquistare anche il merchandising esclusivo scegliendo tra 14 sticker personalizzati, 5 patch acquistabili singolarmente e il portachiavi brandizzato.

Per sbloccare questi gadget esclusivi sarà fondamentale acquistare l’album sullo shop sopracitato e se ne potranno scegliere un massimo di cinque. Per maggiori informazioni e creare il bundle, si può cliccare qui.

Inoltre, se si preordina un qualsiasi formato dell’album entro il 6 ottobre, si potrà avere la possibilità di ascoltare in anteprima CalmoCobra negli uffici Universal Music Italia a Milano.

TANANAI, “CALMOCOBRA”: IL NUOVO ALBUM

Scritto e interpretato da Tananai stesso, CalmoCobra porterà alla luce una nuova parte dell’anima del cantautore: più matura, consapevole e desiderosa di assaporare e ricordare ogni piccolo momento e dettaglio della propria vita.

Tananai ha anche curato la produzione del disco con il contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e okgiorgio con la direzione artistica di Stefano Clessi.

Anticipato dai singoli Veleno e Ragni – oltre che da Storie Brevi in coppia con Annalisa -, CalmoCobra è il secondo album di Tananai dopo Rave, Eclissi uscito nel 2022 e contenente alcuni dei suoi brani multiplatino come Baby Goddamn e Abissale, oltre che alle pluripremiate canzoni sanremesi Sesso Occasionale e Tango.

Di seguito, la tracklist ufficiale di CalmoCobra contenente 12 tracce:

FANGO BOOSTER RAGNI PUNK LOVE STORIA ANDRONE VANIGLIA GUARDA COSA HAI FATTO VELENO NESSUN CONFINE STORIE BREVI con Annalisa MARGHERITA RADIOHEAD

TANANAI, “CALMOCOBRA” LIVE: LE DATE DEL TOUR

Dopo l’uscita dell’album, Tananai tornerà live con il tour “CalmoCobra Live 2024” nei principali palazzetti italiani. Prodotto da Magellano Concerti e Friends & Partners, ecco le date:

2 novembre – JESOLO (VE) – Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

4 novembre – MILANO – Forum

5 novembre – MILANO – Forum

8 novembre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

9 novembre – PADOVA – Kioene Arena

12 novembre – BARI – Palaflorio

15 novembre – EBOLI (SA) – Palasele

20 novembre – ROMA – Palazzo dello Sport

23 novembre – LIVORNO – Modigliani Forum

27 novembre – BOLOGNA – Unipol Arena

29 novembre – PESARO – Vitrifrigo Arena

3 dicembre – TORINO – Inalpi Arena

Per maggiori, è possibile consultare il sito di Magellano Concerti.

