In attesa del nuovo progetto, Tananai ci regala il singolo “Ragni”

Settembre è iniziato da soli due giorni e già sono arrivati i primi annunci dei singoli della nuova stagione musicale. Uno dei primi è proprio Tananai che tramite un post su Instagram ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Ragni (Eclectic Records / Capitol Records / Universal Music Italy), disponibile da venerdì 6 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

TANANAI, “RAGNI”

Il singolo è stato prodotto da Tananai stesso e Davide Simonetta. Si apre con l’arpeggio del pianoforte che lo accompagna per tutta la sua durata ed è fondamentalmente una ballad dal tono dolceamaro. È una richiesta e al tempo stesso una dichiarazione d’amore, ma anche la promessa di voler migliorare e imparare dai propri errori.

Inoltre, Ragni rappresenta il secondo tassello del nuovo percorso artistico di Tananai iniziato con Veleno e proseguito poi con la hit estiva Storie Brevi insieme ad Annalisa.

TANANAI, “RAGNI” sarÀ presentato ai suzuki music party?

Negli ultimi giorni, Tananai è stato anche uno dei primi ospiti annunciati della prima edizione di Suzuki Music Party (ne abbiamo parlato qui) insieme ad Anna, altra grande protagonista di questa estate.

Proprio per questo motivo, si pensa che Tananai possa presentare per la prima volta live il nuovo singolo Ragni proprio sul palco dell’Allianz Arena in occasione del Suzuki Music Party condotto da Amadeus e trasmesso in esclusiva sul NOVE.

TANANAI: IL TOUR AUTUNNALE

Tananai sarà in tour nei principali palasport italiani con il suo Tananai Live 2024 a partire dal mese di novembre. Di seguito le date:

2 NOVEMBRE – PALAZZO DEL TURISMO – JESOLO (VE)

4 NOVEMBRE – UNIPOL FORUM – ASSAGO (MI)

5 NOVEMBRE – UNIPOL FORUM – ASSAGO (MI)

8 NOVEMBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

9 NOVEMBRE – KIOENE ARENA – PADOVA

12 NOVEMBRE – PALAFLORIO – BARI

15 NOVEMBRE – PALASELE – EBOLI (SA)

20 NOVEMBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

23 NOVEMBRE – MODIGLIANI FORUM – LIVORNO

27 NOVEMBRE – UNIPOL ARENA – CASALECCHIO DI RENO (BO)

29 NOVEMBRE – VITRIFRIGO ARENA – PESARO

3 DICEMBRE – INALPI ARENA – TORINO

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Magellano Concerti. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e in tutti i siti di vendita autorizzati.

