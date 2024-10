Classifica Radio EarOne settimana 42: Cremonini si prende la vetta mentre Ghali debutta in Top 10

Classifica Radio EarOne settimana 42 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Settimana di movimenti importanti, soprattutto tra le prime cinque posizioni. Dopo aver scalato la classifica settimana scorsa arrivando alla #2, Cesare Cremonini con la sua Ora che non ho più te scavalca Achille Lauro e conquista la vetta. Lauro con il brano Amore disperato scende invece alla quarta posizione, uscendo dal podio.

Rimangono stabili tra le prime posizioni, senza segni di cedimento o debolezza, i Pinguini Tattici Nucleari che riconquistano il podio (precisamente la terza posizione) con il singolo Romantico ma muori.

Ottimo debutto per Ghali in Top 10 – precisamente alla nona posizione – con il suo nuovo singolo Niente Panico, registrando anche la più alta nuova entrata in classifica per la settimana.

Le scalate migliori della settimana arrivano principalmente dall’estero con Eminem e il singolo Someboy Save Me che registra un +56, seguito da Katy Perry & Doechii e il brano I’M His, He’S Mine con un +52. La più grande ascesa italiana invece arriva da Marco Masini con Allora Ciao che sale di ben 12 posizioni.

Andiamo a scoprire insieme la top 50 della classifica radio EarOne ricordandovi che qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica. Cliccate in basso su continua.