Cesare Cremonini: a sorpresa a mezzanotte fuori il nuovo singolo “Ora che non ho più te”

Cesare Cremonini, “Ora che non ho più te“, testo e significato del nuovo singolo.

Il cantautore Cesare Cremonini annuncia a sorpresa l’uscita del suo nuovo singolo “Ora che non ho più te“, fuori da stasera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali e da domani in radio. È il primo brano tratto dal nuovo disco del cantautore, di cui non è ancora stata resa nota la data di uscita.

Il pezzo, pubblicato per Universal Music Italy/EMI Records Italy e scritto dallo stesso Cremonini con Davide Petrella, arriva a due anni di distanza dal suo ultimo disco in studio, “La ragazza del futuro“, uscito a febbraio 2022. Lo scorso anno il cantautore ha collaborato con Tropico, nel singolo “Fantasie“.

Da alcuni giorni Cremonini stava lanciando dei segnali attraverso i suoi social, facendo trepidare i fan che da tanto aspettavano il ritorno dell’artista sulla scena musicale.

Il cantante tornerà inoltre a esibirsi live, sempre dopo due anni di assenza, con il tour negli stadi “Cremoninilive25“, al via a giugno del prossimo anno.

cesare cremonini – ora che non ho più te: significato del brano

Il nuovo singolo è un brano che richiama il sinth pop ed ha un sound elegante e contemporaneo; l’inconfondibile voce di Cesare Cremonini guiderà attraverso un racconto di solitudine, amore e rinascita, un dialogo diretto con l’ascoltatore, che ripercorre la redenzione nel momento della fine di una relazione.

“Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me.” racconta Cesare Cremonini.

cesare cremonini – ora che non ho più te: il testo

Il testo del nuovo singolo di Cremonini sarà disponibile da domani, martedì 24 settembre.

Foto di copertina di Luigi & Iango