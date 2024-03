Classifica Radio EarOne settimana 11: i The Kolors sono i primi artisti di Sanremo 2024 a fare la doppietta in radio

Classifica radio EarOne settimana 11 del 2024… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Le radio, a distanza di cinque settimane dalla fine del Festival hanno deciso chi premiare. 19 brani su 30 sono ancora presenti nella Top 50 ma sono sette le canzoni presenti, dalla posizione #1 alla #7, nella Top Ten.

Guidano i The Kolors che diventano così l’unico brano del Festival ad aver tenuto la numero #1 in radio per più di una settimana.

Tra le nuove entrate italiane il nuovo singolo di Mace con Chiello e Coez alla #27 “RUGGINE” e la nuova di Capo Plaza, “Acqua passata“, alla #42.

