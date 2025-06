Certificazioni FIMI 24: successo per l’internazionale “La Plena”. Nuovi traguardi per Lazza, Baby Gang e Drefgold

Certificazioni FIMI settimana 24, lunedì 16 giugno 2025.

Settimana a tutto rap che vede tra i protagonisti Lazza, Baby Gang e Drefgold.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 24 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Una certificazione internazionale questa settimana in Italia. Ad ottenerla è un brano che da diverso tempo è ai vertici delle classifiche di Spotify, La Plena di W. Sound, Beéle & Ovy on the Drums. La canzone ottiene il disco d’oro.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per le oltre 100.000 unità di Led Zeppelin 4 dei Led Zeppelin. È l’unica certificazione della settimana per un album internazionale in Italia.

