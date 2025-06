Certificazioni FIMI 23: settimana anomala… nessun singolo, italiano o internazionale, ottiene una certificazione

Certificazioni FIMI settimana 23, lunedì 9 giugno 2025.

Settimana anomala in cui nessun brano, italiano o internazionale, ottiene nuove certificazioni. Andiamo a scoprire allora chi ha conquistato nuovi traguardi nei singoli.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 23 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene questa settimana certificazioni in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per le oltre 150.000 copie/unità di Future nostalgia di Dua Lipa.

Disco d’oro per All that you can’t leave behind degli U2, per Sadnecessary di Milky e per Life after death di The Notorious B.I.G..

