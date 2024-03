Certificazioni FIMI 12: Urban inarrestabile da Kid Yugi a Leon Faun. Doppio traguardo per Alfa

Certificazioni FIMI settimana 12 2024.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per “Somewhere only we know” di Keane e per “Moth to a flame” di Swedish House Mafia & The Weeknd.

DISCO DI PLATINO per “Dile que tu me quieres” di Ozuna feat. Arcangel, “Greedy” di Tate Mcrae. “Someone to you” di Banners e “Ghost“ di Justin Bieber.

DISCO D’ORO a:

Monaco di Bad Bunny

Bailando por ahi di Juan Magan

Long train runnin’ di The Doobie Brothers

Summer of love di Shawn Mendes & Tainy

& Think about the way di Ice Mc

Beatiful things di Benson Boone

Runaway di Kanye West feat Push T

feat Holanda di Jhayco

La Despedida di Daddy Yankee

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI L’album “Folklore” di Taylor Swift si aggiudica il DISCO DI PLATINO. ORO per “Nadie sabe lo que va a pasar manana” di Bad Bunny,