Certificazioni FIMI 11: Sanremo porta verso nuove certificazioni Annalisa, Geolier e Rose Villain

Certificazioni FIMI settimana 11 2024.

Salgono di altre 250.000 copie/unità le vendite del Festival di Sanremo 2024, il nuovo disco di Mahmood arriva all’oro e i Pinguini Tattici Nucleari continuano a conquistare certificazioni. Questa alcune delle principali novità della settimana.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO per “Numb” di Linkin Park e “Thunderstruck” degli AC/DC. DOPPIO DISCO DI PLATINO per “La Bachata” di Manuel Turizo.

Arrivano al DISCO DI PLATINO “Cruel summer” di Taylor Swift e “Hope” di XXXTentacion. DISCO D’ORO per “Ready or not” dei Fugees, “I have nothing” di Whitney Houston, “La Camisa negra” di Juanes, “5% tint” di Travis Scott, “Letsomebody go” dei Coldplay & Selena Gomez.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALi DISCO DI PLATINO per “The Greatest Showman“.